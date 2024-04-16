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ТАСС

Разработчик сообщил о внедрении ИИ в FPV-дроны "Пиранья" для работы ночью

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Источник изображения: Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Искусственный интеллект получает изображение в инфракрасном спектре, после чего преобразовывает его в черно-белую картинку, пояснили в Симбирском конструкторском бюро

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Симбирское конструкторское бюро внедрило в камеры FPV-дрона "Пиранья" искусственный интеллект для улучшения качества работы оператора в ночных условиях. Об этом сообщили ТАСС на предприятии.

"В наши дроны встроена камера с AI-модулем, позволяющая получать изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении и преобразовывать его в читаемую черно-белую картинку для дальнейшей передачи по радиоканалам", - рассказал собеседник агентства.

FPV-дрон "Пиранья-10" представляет из себя аппарат, который относится к малой беспилотной авиации. Способен переносить нагрузку до 5 кг, может поражать наземную технику, стоимость которой превосходит в сотни раз стоимость дрона, а также блиндажи, окопы и объекты снабжения противника.

Симбирское конструкторское бюро было создано в Ульяновской области специалистами в сфере БПЛА. Предприятие имеет два филиала в региональном центре, локализовало производство в РФ и вышло на мощность от 300 дронов в день. Компания столкнулась с большим количеством мошенников, которые имитируют их сайт и соцсети, поэтому теперь перед приобретением менеджеры проводят видеозвонок. 

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Страны
Россия
Проекты
AI
Piranha
БПЛА
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