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РИА Новости

Франция передала ВСУ новую партию САУ CAESAR, заявил Рогов

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Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Рогов: французские САУ CAESAR поступили к ВСУ на Запорожской линии фронта

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR поступили к боевикам ВСУ на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"У противника появилось новые французские САУ CAESAR. Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы. Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобожденную часть Запорожской области", - сказал Рогов.

Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
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