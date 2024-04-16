KMZ поставит сверхпрочные изделия на глубоководный батискаф

KMZ поставит сверхпрочные, специальные изделия на глубоководный батискаф

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский военно-промышленный холдинг KMZ поставит сверхпрочные, специальные изделия на глубоководный батискаф, для этого создана уникальная вертикальная центробежная машина, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в России: от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров.

"KMZ поставит специзделия на глубоководный батискаф, холдинг осуществил изготовление специальных колец диаметром 2,5 метра из бронзы по уникальной технологии заливки центробежным способом. Для выполнения указанной задачи предприятие своими силами разработало и изготовило вертикальную центробежную машину для заливки. Полученные образцы отливок будут использованы для изготовления деталей глубоководного батискафа", - сказал Даниленко.

По его словам, центробежное литье обеспечивает высокие механические свойства благодаря зернистой структуре за счет заливки металла в оснастку под действием центробежных сил.

"При данном методе литья такие дефекты, как раковины, недоливы, неспаи, шлаковые включения, в отливках отсутствуют. Все изделия такого вида проходят тщательный контроль с помощью рентгена и ультразвука", - сказал директор.

Основными потребителями бронзовых колец являются ведущие отрасли машиностроения: нефтехимическая, атомная, энергетическая, судостроительная и предприятия ВПК.

"В настоящее время предприятие ведет изготовление центробежной машины для заливки бронзовых облицовок гребных валов длиной до 4,5 метра. Данные изделия применяются на кораблях и судах водоизмещением до 60 тысяч тонн", - сказал Даниленко.