В войсках РЭБ рассказали о применении нейронных сетей в беспилотниках

Начальник войск РЭБ Ласточкин: нейронные сети будут применяться в беспилотниках

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нейросети уже в ближайшее время будут применяться в БПЛА для распознавания объектов и перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий беспилотников в виде самоорганизующейся группы, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью газете "Красная звезда".

День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается в России в понедельник, 15 апреля. Памятная дата была установлена на основании указа президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".

"Нейронные сети активно внедряются в системы поддержки принятия решений различными звеньями управления. В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы", - сказал он.

Ласточкин подчеркнул, что в специальном программном обеспечении комплексов РЭБ с помощью технологий ИИ решается широкий спектр задач, начиная от первичной обработки сигналов и заканчивая распознаванием образов во всех информативных полях.

По его словам, применение подобных технологий в технике РЭБ позволяет с максимальным быстродействием выбирать оптимальные виды и параметры помех, необходимых для подавления радиоэлектронных средств. Ласточкин также подчеркнул, что ни одна новая опытно-конструкторская работа по созданию средств и комплексов РЭБ не начинается без предварительного анализа возможности использования в ней технологий искусственного интеллекта.

"С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время данные технологии позволят вывести на качественно новый уровень процессы управления силами и средствами РЭБ, а также повысить эффективность их применения", - добавил Ласточкин.