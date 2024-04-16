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Средства РЭБ подавили более трети всех БПЛА ВСУ при отражении контрнаступления

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Российские средства РЭБ подавили более трети ударных БПЛА Украины

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали более трети всех ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отражения их контрнаступления. Об этом 15 апреля сообщил начальник войск РЭБ Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

«В целях срыва наступательных действий ВСУ ежесуточно велось радиоподавление линий связи <...> Cредства РЭБ затруднили поражение современными высокоточными боеприпасами важных объектов группировок войск <...> На отдельных направлениях, где позволяли условия радиовидимости, войска РЭБ добились стопроцентного результата по прикрытию объектов от поражения управляемыми активно-реактивными снарядами», — указал он в беседе с газетой «Красная звезда».

Кроме того, как отметил Ласточкин, все российские соединения, воинские части и подразделения РЭБ в настоящее время располагают современной техникой и подготовленным личным составом для отражения атак противника.

15 апреля в России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что российские танки комплектуются штатными средствами РЭБ для противодействия беспилотникам.

12 марта американская газета The New York Times (NYT) указала, что российские военные показали превосходство над ВСУ в технологиях РЭБ, количестве беспилотников и координации их действий.

До этого, 4 февраля, британская газета Express сообщила про опасения представителей НАТО из-за новых российских установок РЭБ. По данным издания, западные спецслужбы подозревают, что «сверхсекретное российское электронное оружие» может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на самолетах и ​​кораблях на восточном фланге альянса.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Ласточкин Юрий
Путин Владимир
Проекты
GPS
NATO
БПЛА
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