День специалиста по радиоэлектронной борьбе в России

День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) отмечается в России ежегодно 15 апреля. Памятная дата была установлена на основании указа президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".

Дата празднования выбрана не случайно. Впервые боевое применение систем РЭБ состоялось в ходе русско-японской войны (1904-1905) 15 апреля (2 апреля по старому стилю) 1904 года, когда при обороне Порт-Артура русские радиостанции поставили помехи японским радистам.

Телеграфирование нарушалось так называемой "большой искрой". Это название сигнала, который по своей мощности превосходит и одновременно с этим подавляет частотный сигнал противника. Впоследствии сами японцы признали, что наведение помех русскими не позволяло им вести обмен информацией по использовавшемуся радиоканалу с требуемой эффективностью.

С тех пор прошло много лет, и системы радиоэлектронной борьбы существенным образом трансформировались, на несколько порядков прибавив в функциональных возможностях, однако многие из тех задач, которые ставились перед специалистами прообраза РЭБ тогда, остаются вполне актуальными и сегодня.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) – разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника, а также защита своих систем от аналогичных воздействий.

Составными частями РЭБ являются радиоэлектронное подавление и радиоэлектронная защита. Подавление подразумевает срыв работы или снижение эффективности радиоэлектронных систем противника. Для этого используют радиоэлектронные помехи. Это могут быть активные и пассивные помехи, применение ложных целей, ловушек и другие способы. Радиоэлектронная защита направлена на обеспечение устойчивой работы собственных радиоэлектронных средств при преднамеренных радиопомехах противника.

Войска РЭБ предназначены действовать в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а совершенствование системы радиоэлектронной борьбы отнесено к приоритетным направлениям политики государства в области национальной безопасности и военного строительства.

РЭБ применяется и в мирное время для защиты критически важных объектов от возможных атак. Решения из разряда РЭБ применяются при ключевых глобальных мероприятиях: крупнейшие встречи лидеров стран, спортивные мероприятия, такие как Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу и другие. Важным блоком гражданской сферы радиоэлектронной борьбы является обеспечение безопасности объектов мирного атома – АЭС.

Среди основных векторов развития систем РЭБ – увеличение дальности действия и многофункциональность разрабатываемых комплексов. В 1904 году при обороне Порт-Артура дальность действия систем составляла всего около двух километров, и работали они только в диапазоне средств связи. Современные многофункциональные комплексы РЭБ обеспечивают комплексное воздействие по различным физическим полям, дальность действия которых составляет сотни километров.

Среди других основных направлений эволюции средств радиоэлектронной борьбы – это опережающее развитие систем и средств РЭБ воздушного и морского базирования. Сегодня средства радиоэлектронной борьбы могут размещаться на самой разной военной технике. Наземные средства РЭБ могут устанавливаться на танках или автомобилях. На многотонных тягачах стоят сверхмощные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые имеют огромные дальности. Средства радиоэлектронной борьбы устанавливаются также на борту вертолетов и самолетов.

На вооружении российской армии стоят такие современные комплексы РЭБ как станция радиоэлектронной разведки и защиты "Ртуть-БМ", система радиоэлектронной разведки и постановки активных помех вертолетного базирования "Рычаг-АВ", комплексы РЭБ семейства "Витебск" для военно-транспортной авиации, станции радиоэлектронной разведки и подавления "Красуха", комплекс разведки и управления "Москва-1", наземный комплекс РЭБ "Инфауна".

С 2014 года на вооружении российской армии находится береговой комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия "Мурманск-БН", работающий по КВ-диапазону (от 3 МГц до 30 МГц). Он создает в эфире помехи, оглушая и ослепляя средства вражеской разведки, подавляет датчики так называемого интеллектуального оружия. Боевую работу выполняет на дальности до пяти тысяч километров. Для сравнения – большинство систем РЭБ не перешагивают лимит в 300 километров.

На тактическом уровне хорошо зарекомендовали системы РЭБ "Леер-3", "Свет-КУ", "Борисоглебск-2", "Былина", "Тирада-2" и "Синица".

В ходе спецоперации России на Украине российская техника и тактика применения РЭБ продолжает совершенствоваться.

В апреле 2023 года стало известно, что в России разработали систему радиоэлектронной борьбы, способную подавлять космические аппараты на геостационарной орбите (это примерно 36 тысяч километров над уровнем моря). Детали о новой системе не раскрываются, но известно, что "мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника".

В зоне СВО стали появляться новые управляемые системы радиоэлектронной борьбы, рассчитанные в первую очередь для борьбы с FPV-дронами. По экспертным оценкам, российские разработчики стараются чутко реагировать на потребности передовых подразделений в области обороны от ударных беспилотников.

Воины-рэбовцы, совершенствуя ратное мастерство и профессиональную выучку, вносят весомый вклад в повышение боеготовности армии и флота, укрепление оборонного потенциала государства.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников