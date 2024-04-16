С хорошей миной: как роботизируются инженерные войска России

Для российских саперов разработаны беспилотные платформы под любые задачи

Роботизация становится магистральным направлением развития техники, применяемой саперами, — такой вывод можно сделать по итогам Дня инноваций инженерных войск, который прошел 12 апреля в Военно-инженерной академии имени Карбышева. На мероприятии производители представили широкую линейку наземных беспилотников. Они должны сделать более безопасной и эффективной работу саперов, чья профессия считается одной из самых опасных среди военных специальностей. Подробнее о перспективных разработках в этой области — в материале «Известий».

Перспективное направление

Опыт специальной военной операции серьезно сказался на темпах и характере развития техники для минирования и разминирования, рассказал «Известиям» председатель военно-научного комитета инженерных войск ВС РФ Максим Кривошеев. Часть этой техники была доработана, а кроме того, исходя из данных, полученных в ходе боевых действий, разрабатываются и принципиально новые изделия. В частности, речь идет о робототехнических средствах и беспилотниках.

— Именно они сейчас и вносят основной вклад в изменения и тактику применения и вообще меняют архитектуру поля боя, — пояснил представитель инженерных войск. — Совместно с предприятиями промышленности мы ведем разработки новых средств инженерного вооружения, основанных на технологиях удаленного доступа. Это не только беспилотные летательные аппараты, которые применяются для минирования и для поражения фортификационных сооружений противника, но и робототехнические комплексы, которые используются в режиме камикадзе. Мы также работаем над созданием средств надводного базирования для поражения гидротехнических сооружений, мостов и переправ противника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

По словам Максима Кривошеева, роботизация — одно из основных перспективных направлений развития техники инженерных войск.

— Наша первоочередная задача — сберечь людей, — сказал он. — А как это сделать? Удалить от контакта с противником. Всё это достигается применением беспилотных технологий. Инженерные войска значительно продвинулись с начала СВО в применении БПЛА для устройства минно-взрывных заграждений. Был создан батальон специального минирования, в котором эти средства уже применяются на штатной основе.

В конечном итоге развитие беспилотных систем должно привести к тому, что они заменят на поле боя сапера с щупом, отметил представитель инженерных войск.

Источник изображения: iz.ru

Роботизация на марше

Много заметных разработок было представлено на Дне инноваций инженерных войск, который прошел 12 апреля в Военно-инженерной академии имени Карбышева. Одна из них — электрическая установка разминирования «Челнок». Переносная установка УР-83П смонтирована на базе беспилотной вездеходной платформы на электротяге, которую производит курганское предприятие «Моби Дик».

Электрическая установка разминирования «Челнок» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Первое преимущество — машина использует шины низкого давления и в некоторых моментах позволяет проезжать по минному полю, на котором установлены мины с контактными взрывателями. Провели испытания, определили диапазон рабочего давления, выработали документацию, — рассказал «Известиям» профессор кафедры тактико-инженерных войск Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Евгений Кузьмин. — Второе преимущество — машина беспилотная, то есть не надо рисковать личным составом.

«Челнок» развивает скорость до 50 км/ч и до 5 км/ч на воде, имеет запас хода от 30 км, масса — 1,3 т. Смонтированная на платформе установка разминирования может забрасывать почти 1,4 т взрывчатки на расстояние до 440 м, тем самым проделывая проходы в минных полях.

Довольно необычна представленная компанией «А-Системс» автономная мобильная платформа, которая пока не имеет названия. Она оснащена двумя системами связи — посредством оптоволокна и двухканальной радиосвязи — это резерв на случай обрыва канала связи по волокну.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

— Как правило, роботизированные комплексы могут управляться на удалении, исчисляемом в сотнях метров, — пояснил представитель производителя. — А в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы связи нет вообще никакой. Наше же устройство, управляемое по оптоволокну, может работать на удалении до 20 км, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия. Оно может выполнять широкий круг задач: разминирование, снятие растяжек и так далее. Может использоваться для разведки — там стоит камера, картинка передается по HD-каналу. При этом такое средство разведки работает автономно, не излучая ничего, и работает в условиях отсутствия связи как таковой.

Солнечногорский электромеханический завод представил на Дне инноваций прототип изделия «Плющ» — дистанционно управляемого постановщика мин. Изначально его разработали как робота-камикадзе для транспортировки 100 кг полезной нагрузки в одну сторону. Однако затем решили развить этот аппарат и снабдили его 12 направляющими для противопехотных мин.

— То есть можно его отправить куда-то в опасное место, заминировать там всё и вернуть обратно. У него три гусеницы. Да, это сложная система, но по крайней мере она рабочая и действительно проходимая, в том числе в условиях города, — рассказал «Известиям» главный конструктор АО «СЭМС» Артур Мещеринов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

«Кактус» и Су-6

Робототехнический комплекс для минирования «Кактус» может нести платформу для установки мин или транспортную платформу доставки-эвакуации. При массе 80 кг он может перевозить до 200 кг груза.

— Здесь используется шарнирно сочлененная дифференциальная подвеска, — рассказал «Известиям» представитель компании «Виогем», разработавшей аппарат. — Когда мы заезжаем на какое-нибудь препятствие, у нас одна гусеница поднимается, а вторая на тот же самый угол опускается в другой конец. За счет этого комплекс может преодолевать препятствия выше самой гусеницы. На линии боевого соприкосновения ребята уже работали, отметили, что проходимость значительная: обломки, городская застройка, битый кирпич, бетон и прочее.

Еще одной особенностью комплекса его разработчики называют аккумулятор. Есть возможность дистанционно полностью выключать всю силовую часть. В этом случае платформа функционирует в режиме радиомолчания, работают только приемник и микроконтроллер, который управляет всем остальным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

— В результате машина может стоять в засаде до 2–3 недель, аккумулятор будет потреблять около 200 миллиампер. А потом, если, допустим, с коптера увидели какой-то объект, мы аппарат дистанционно включили, поехали и отработали, — пояснил представитель компании-разработчика.

Еще одна разработка от этого производителя — наземный робототехнический комплекс Су-6. На него можно установить турель для противотанковой управляемой ракеты, автоматического гранатомета, пулемета.

— Здесь использована система компенсации выстрела, то есть оси у нас располагаются ровно на оси отдачи пулемета, — рассказал представитель предприятия. — И поэтому она при стрельбе на 500 м в квадрат 20 на 20 см кладет регулярно, то есть у нее прицел не уходит никуда. Это как снайперский пулемет.

В начале апреля «Известия» рассказывали, как работают подразделения разминирования под Авдеевкой. Они используют дистанционно управляемый комплекс разминирования «Сталкер 10» завода «ДСТ-Урал». Аналогичные комплексы уже применялись в ДНР на различных участках, где проводили гуманитарное разминирование.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Все манипуляции с тяжелым роботизированным комплексом осуществляют всего два человека. Кроме того, они применяют небольшой роботизированный комплекс разминирования «Скорпион», который оптимизирован для действий на сложной местности. Небольшая платформа с поворотной камерой может проезжать под днищем автомобилей, осматривая их. Специальные выдвижные манипуляторы позволяют бороться с растяжками, а сам робот благодаря компактным размерам может использоваться в стесненных условиях городской застройки.

Роман Крецул