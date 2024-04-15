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Интерфакс-АВН

Глава ЕК объявила о возможности дополнительных санкций против Ирана из-за атаки на Израиль

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Брюссель. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - ЕС в связи с ударами Ирана по Израилю рассмотрит возможность новых ограничительных мер в отношении Тегерана, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"В дальнейшем мы подумаем о дополнительных санкциях против Ирана в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. В частности, относительно программ беспилотников и ракет", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в воскресенье на сайте Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен сделала это заявление после участия в организованной председательствующей в G7 Италией видеоконференции лидеров "большой семерки" в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы выражаем нашу солидарность и поддержку народу Израиля и подтверждаем нашу непоколебимую приверженность его безопасности. Действия Ирана рискуют спровоцировать неконтролируемую региональную эскалацию. Этого следует избегать. Мы продолжим работу по стабилизации ситуации. Мы призываем Иран и его пособников полностью прекратить нападения", - заявила председатель ЕК.

При этом она отметила, что "всем сторонам следует проявлять максимальную сдержанность".

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Страны
Израиль
Иран
Италия
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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