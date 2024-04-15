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Интерфакс-АВН

Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Абдоллахиан проинформировал Лаврова об ответе Тегерана на израильский авиаудар - МИД РФ. Отмечено, что дополнительная эскалация и новые провокации могут привести к росту напряженности

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом состоялся в воскресенье по инициативе иранской стороны, сообщает МИД РФ.

"В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей ИРИ", - говорится в сообщении.

"Как было отмечено, дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке. Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого приоритетного внимания Совета Безопасности ООН", - заявили на Смоленской площади.

Сообщается, что в ходе разговора "подтверждены позиции сторон в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, решения острейших гуманитарных проблем и создания прочных условий для прямых переговоров в соответствии с резолюциями ООН о двухгосударственном урегулировании палестино-израильского конфликта".

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками, заявив, что это ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Страны Запада осудили иранскую атаку на Израиль.

МИД РФ в связи с иранской атакой по Израилю выразил озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе и призвал все вовлеченные стороны к сдержанности.

"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали", - говорится в распространенном в воскресенье заявлением МИД России "в связи с атакой по территории Израиля".

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Израиль
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Персоны
Лавров Сергей
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