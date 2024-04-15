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Интерфакс-АВН

В Совбезе РФ заявили, что компьютерные атаки на российские критические объекты организуют западные спецслужбы

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Рашид Нургалиев
Рашид Нургалиев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев заявил, что западные спецслужбы организуют проведение компьютерных атак на критические объекты России, в том числе для разведывательной деятельности.

"Известно, что спецслужбы стран Запада активно используют возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры нашей страны и для разведывательной деятельности", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете".

Он заявил, что анонимность и трансграничность компьютерных технологий используются криминальным сообществом в России и за рубежом.

"При этом официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны", - сообщил Нургалиев.

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