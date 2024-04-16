В Черном море обнаружили необычный ударный беспилотник. Чем он примечателен и кому принадлежит?

У берегов Румынии найден морской дрон с американскими и советскими деталями

Необычный морской дрон обнаружили в Черном море у берегов Румынии. Он сочетает в себе советские и американские детали.

3 апреля румынское поисково-спасательное судно Artemis обнаружило в 20 милях к востоку от Тузлы перевернутое плавсредство. Специалисты выяснили, что это морской ударный беспилотник. Уточняется, что его основу составляет жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом, изготовленная компанией Silver Ships в Алабаме. Их обычно поставляют для пожарно-спасательных работ.

Длина AM-800 с подвесными моторами — 9,5 метра, пишут авторы портала Naval News. Это почти вдвое больше длины катеров «Магура» и Sea Baby, которые использовала Украина. Из-за таких размеров судно видно издалека и становится уязвимым, однако это компенсирует мощность вооружения.

Морской дрон на основе лодки AM-800. Источник: ForPost

Дрон может принадлежать Украине

Известно, что на деревянной раме установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 «Термит» (по классификации НАТО «Стикс»). Взрывчатого вещества — около 500 килограммов. В то же время у американской ПКР «Гарпун» (находится на вооружении украинской армии) — 225, а у ПКР «Нептун» украинского производства — 150.

Хотя принадлежность судна официально не разглашалась, некоторые румынские СМИ допустили, что оно украинское. Об этом свидетельствует американский корпус морского дрона. Производитель Silver Ships ранее поставлял Украине судно, название которого не уточняется, в рамках помощи США. Таким образом, наиболее очевидным является то, что оно украинское, указывает Naval News. Возможно, оно перевернулось дальше к северу и дрейфовало к тому месту, где его нашли.

В то же время не исключается версия, что морской дрон может быть российским. Издание отмечает, что «Термиты» есть как у России, так и у Украины.

Российский военный описал возможности катера ВСУ «Магура»

В ноябре 2023-го катер выбросило на берег Крыма, и он стал трофеем российских военных. Как рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, безэкипажный катер «Магура V5», который используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), сложно обнаружить в море. «Самая большая сложность — в том, чтобы обнаружить этот катер в море, так как он полупогружного типа. С другой стороны, мы и это научились делать», — поделился эксперт.

Этим катерам-камикадзе хоть и дают украинские названия, но по факту они иностранного производства: практически вся начинка западная, по некоторым данным, немецкая Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

По его словам, подобный катер можно уничтожить даже пулеметным огнем, поскольку у него нет бронирования.

В России подготовили производство безэкипажных морских дронов «Одуванчик»

Холдинг KMZ должен перейти к серийному производству морских дронов для Минобороны России в 2024 году. Первая опытная партия аппаратов проходит испытания в зоне проведения специальной военной операции.

«Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов», — сказал управляющий директор компании Михаил Даниленко. Как сообщалось ранее, безэкипажный катер способен атаковать морские цели, порты и морские военные базы. Дрон несет боевую нагрузку до 600 килограммов.

У ВСУ также имеются морские дроны-камикадзе. Эти брандеры представляют собой скоростные безэкипажные катера, управляемые по радио. В частности, дрон «Маричка» способен быстро перемещаться под водой и может использоваться для нанесения ударов по кораблям и портовой инфраструктуре.