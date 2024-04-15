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Техкульт

Northrop Grumman разработала тяжелый подводный дрон Manta Ray

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Дрон Manta Ray

Один из крупнейших подрядчиков Пентагона, военно-промышленная компания Northrop Grumman известна в мире, как производитель ракетного вооружения, систем ПВО, средств электроники, кораблей и авиации. Еще одним направлением ее деятельность уже скоро может стать производство роботизированных подводных аппаратов.

Созданный компанией подводный планер Manta Ray позаимствовал свое имя у ската Манта, более известного, как гигантский морской дьявол. Northrop Grumman недавно представила его первый завершенный прототип, разработанный по заказу агентства DARPA. Обладая внушительными размерами и значительными техническими достоинствами (характеристики Manta Ray засекречены), он будет выполнять ответственные подводные миссии на большом удалении в автономном режиме. Подводный аппарат будет сочетать в себе гидродинамику своего природного прототипа с достижениями современных технологий. Известно, что в рамках миссий он будет перевозить различные полезные грузы, при этом упор делается на дальность, а не на скорость. Manta Ray будет использоваться для отработки передовых подводных технологий, включая энергосберегающие. Одна из доступных ему техник — «залечь на дно» в режиме гибернации (энергосбережения). Manta Ray имеет модульную конструкцию, что позволяет перевозить его в пяти транспортных контейнерах, чтобы при необходимости собрать в любом месте.

Александр Агеев


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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Northrop Grumman
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