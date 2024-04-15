В США рабочие обучают роботов, которые заберут их рабочие места

Human2HumanOid

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона представили первые результаты применения новой системы обучения роботов. Она получила название «H2O», что означает «Human2HumanOid» (От человека к гуманоиду). Система позволяет человеку-оператору обучить полноразмерного робота-гуманоида разным действиям на собственном примере.

Обучение происходит через копирование роботом движений человека, которые он воспринимает через обычную цифровую камеру. Однако есть ряд принципиальных моментов. Во-первых, система имеет специальный ограничитель, который учитывает физические возможности конструкции робота и адаптирует движения под них. Во-вторых, на данный момент о мелкой моторике речи даже не идет, робот может выполнять только базовые движения. Для него просто удерживать равновесие во время работы – уже весьма непростая задача. Ключевым элементом системы является методика обучения с подкреплением, когда робот получает обратную связь по каждому упражнению с оценкой успешности своих действий. Машина имеет возможность корректировать технику исполнения так, как считает нужным, чтобы это привело к улучшению результата. Робот в прямом смысле учится, подобно человеку, он использует свои индивидуальные особенности для адаптации под условия конкретной работы.

В планах исследователей постепенный переход к все более сложным упражнениям, включая работу не только конечностей, но и отдельных пальцев-манипуляторов. Также они намерены внедрить обратную «силовую связь», чтобы робот научился контролировать прилагаемые усилия. В перспективе такие машины могут использоваться для грубой работы в опасных условиях — например, при разборе завалов на местах катастроф. А в отдаленной перспективе они наверняка заменят людей-рабочих и заберут их рабочие места, о чем честно предупреждают авторы исследования. Это и есть конечная цель – возможность вернуть промышленное производство в богатые страны без необходимости ввозить туда множество рабочих-мигрантов.

Александр Мартыненко