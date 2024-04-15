"Пролог Третьей Мировой войны". Как будут развиваться события на Ближнем Востоке

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет

Иран в ночь на 14 апреля нанес массированный удар по Израилю. В налете было задействовано более 300 беспилотных летательных аппаратов и ракет. Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Пустили шесть ракет, в ответ получили 300

В начале апреля ВВС Израиля нанесли ракетно-авиационный удар (шестью ракетами с истребителей F-35) по кварталу Меззе на западе столицы Сирии Дамаска, где находятся посольство и консульство Ирана.

Погибли не менее 13 человек, среди них - семь иранских военных советников, в том числе двое высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции и шесть сирийцев. Здание консульства полностью разрушено. И вот последовал ответный ход Исламской Республики Иран (а он объективно и не мог не последовать, вопрос заключался только в прогнозе масштаба иранского ответа).

Обоснованность и выверенность израильского удара по посольству и консульству Ирана все же вызывает большие вопросы. Казалось бы, практически вся Армия обороны Израиля до самого недавнего времени была задействована в боевых действиях на территории сектора Газа и ударах по объектам на территории Южного Ливана, где дислоцируются формирования "Хезболлы".

ЦАХАЛ в борьбе с силами ХАМАС снес почти весь сектор Газа, перебил десятки тысяч мирных жителей, активно действовал на северном фронте против "Хезболлы", но нигде решающего успеха так и не добился. ХАМАС, несмотря на все понесенные потери, далеко не повержен, вопрос с израильскими заложниками так и не решен, "Хезболла" отнюдь не потеряла волю к дальнейшему сопротивлению и на данном этапе задействовала далеко не все свои боевые возможности.

К тому же эти действия Армии обороны Израиля в секторе Газа в плане расхода всех видов материальных средств (горючего, продовольствия и боеприпасов) весьма недешево обошлись Израилю. Но самое главное - ЦАХАЛ понесл весьма чувствительные потери в личном составе, вооружении и военной техники.

И на этом фоне в начале апреля военно-политическое руководство Израиля приняло решение о ракетно-авиационном ударе по посольству и консульству Ирана. Военные итоги этого налета просто ничтожны, но последствия могут превзойти все прогнозы и ожидания.

Логика действий израильского руководства (типа «а давайте-ка откроем еще один фронт вооруженной борьбы и подожжем весь Ближний Восток») как-то не поддается осмыслению.

Насколько острой была военно-политическая необходимость Израиля кидаться горящими головешками в сторону Ирана (в то время как ни одна из поставленных задач до конца не решена ни в Газе, ни в Ливане), непонятно.

Пустили шесть ракет, получили в ответ 300, из них 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Традиционно Израиль сообщил, что все средства воздушного нападения Ирана поражены, ущерб минимален, но, как и обычно в подобных случаях, сомнения в подобной эффективности системы ПВО/ПРО Тель-Авива все же остаются.

Ко всему перечисленному следует добавить, что до вооруженного противоборства в секторе Газа Армия обороны Израиля считалась одной из самых боеспособных в мире. Но вот после боевых действий в секторе и к ЦАХАЛ начали возникать вопросы. И вот на этом фоне Израиль решает существенно расширить географию конфликта.

Что дальше? И зачем все это Израилю?

Вполне возможно, что мы становимся свидетелями первой фазы Третьей Мировой войны, в которой могут применить и ядерное оружие.

Но Тегеран, похоже, не заинтересован в подобном развитии событий. Постоянное представительство Ирана при ООН указало, что атаку на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

Если перевести это предложение с дипломатического языка, то оно звучит примерно так - «наш ответ прозвучал, мы не заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта, но мяч теперь на стороне Израиля, и если он продолжит нанесение ударов по объектам Ирана, то и с нашей стороны последует серия сокрушительных контратак».

Пока же есть все основания предполагать, что Израиль не станет отмалчиваться после удара 14 апреля, и нельзя исключать, что все недавние события на Ближнем Востоке станут прологом Третьей Мировой войны.

Израильский ответ на атаку 14 апреля может вызвать для начала просто ливень ударов БЛА и ракет класса «земля-земля» со стороны Ирана и его прокси сил по объектам на территории Израиля. Никакая система ПВО/ПРО не выдержит такого града средств воздушного нападения, то есть плотность удара (количество целей в минуту) может в несколько раз превысить ТТХ любой развернутой системы ПВО/ПРО.

Вряд ли России есть смысл хоть каким-то образом вмешиваться в ход событий на Ближнем Востоке (за исключением проявления озабоченности и призывов к мирному разрешению конфликта).

Вполне возможно, что на этом фоне события в зоне Специальной военной операции отойдут для США и их союзников на второй, если не на третий/четвертый план. И голосование в палате представителей конгресса США по вопросу оказания военной помощи Украине (нельзя исключать) будет перенесено на более длительный срок. А недостаток вооружения и военной техники у ВСУ создает благоприятные возможности для ведения боевых действий со стороны ВС РФ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок