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Ростех

Перспективы отечественного двигателестроения обсудили на предприятии Ростеха в Москве

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Перспективы отечественного авиационного двигателестроения обсудили заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Вадим Бадеха в рамках рабочего визита на производственный комплекс «Салют».

В рамках посещения предприятия Денис Мантуров оценил ход выполнения программы по производству авиадвигателей и планы увеличения производственных мощностей. Вице-премьер осмотрел цеха, в которых собирают авиационные двигатели, в частности турбореактивные двигатели АИ-222-25 для учебно-тренировочных и легких самолетов. Кроме того, он ознакомился с производством деталей и сборочных единиц двигателей ТВ7-117 для вертолетов и региональных самолетов, а также новых двигателей ПД-14, ПД-8 и ПД-35.

«Сегодня двигателестроение – системообразующая отрасль для нашей страны. За последние годы ОДК показывает стремительный рост производства продукции, поставляемой по гособоронзаказу, и гражданской продукции, необходимой для решения важнейших социально-экономических задач. Продукция ОДК пользуется спросом и имеет важное значение для обеспечения военной, транспортной, энергетической безопасности страны. Безусловно, здесь важную роль играет совместная работа государства и бизнеса, которая направлена на развитие авиапромышленности и смежных отраслей. Нам необходимо развивать целые подотрасли компонентов, в частности электроники, подшипников, а также других важных элементов и материалов. Также необходимо нарастить производственные и испытательные мощности, дополнительно привлечь сотрудников различных специальностей. В данный момент этот процесс запущен, ведется напряженная работа, которая уже начинает давать свои плоды. Эти задачи также находятся в центре внимания правительства Российской Федерации и Минпромторга России», – сказал Денис Мантуров.

В этом году на территории производственного комплекса «Салют» в Москве началось возведение нового производственного комплекса, который станет одним из крупнейших центров двигателестроения страны. Он объединит под одной крышей два предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации – ММП имени В.В. Чернышева и производственный комплекс «Салют», а также Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех. В следующем году планируется завершить строительные работы по основным новым корпусам и приступить к их оснащению оборудованием.

«Строительство производственного комплекса в Москве – это масштабный и значимый проект. Его реализация позволит увеличить объемы производства деталей авиационных двигателей и будет способствовать выполнению задачи по наращиванию авиационного парка России. Объем инвестиций в создание промышленного комплекса составит около 35 млрд рублей», – отметил Сергей Чемезов.

Производственный комплекс «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации специализируется на разработке, изготовлении и сервисном обслуживании авиационных двигателей. Предприятие обладает возможностями для осуществления полного цикла производства – от заготовительного до сборки авиационных двигателей, располагает современной экспериментальной базой и конструкторскими подразделениями.

На ПК «Салют» реализован один из передовых научно-технических проектов в области цифровизации отрасли – создан цифровой двойник авиационного двигателя. Новая технология позволяет подтвердить и развить ключевые характеристики двигателя – ресурс, надежность и ремонтопригодность, а также снизить себестоимость его изготовления и сервисного обслуживания.

Помимо этого, для выполнения задач Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года на предприятии активно проводится цифровизация производственных мощностей - к системе промышленного интернета вещей (IIoT) уже подключено более 1000 единиц ключевого производственного оборудования. Это позволяет в режиме реального времени контролировать и анализировать работу станков и повысить эффективность использования существующих резервов.

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Страны
Россия
Продукция
АИ-222
ПД-14
ПД-35
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