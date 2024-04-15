Войти
Ростех

Ростех начал поставку оборудования нового поколения для суперкомпьютеров

347
0
0
Коммуникационная сеть "Ангара"
Коммуникационная сеть "Ангара".
Источник изображения: rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки оборудования нового поколения для создания суперкомпьютеров. Оно стало более компактным по сравнению с предыдущими модификациями. Решение способно объединять сервера в мощный вычислительный кластер для проведения сложных научных, инженерных и промышленных расчетов. Первыми заказчиками стали предприятия одной из крупнейших промышленных компаний России.

В состав оборудования входят высокопроизводительные серверы, 24-портовые коммутаторы и адаптеры высокоскоростной сети «Ангара» нового поколения.

Сетевое оборудование «Ангара» обеспечивает объединение серверов в единый вычислительный кластер для проведения расчетов с высокоинтенсивным обменом информацией и сверхнизкими задержками передачи данных между узлами кластера. Новинку разработали инженеры Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ, входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех).

«Мы произвели первые поставки нового поколения сетевого оборудования линейки «Ангара», разработка которого завершилась в 2023 году. Техника установлена на территории двух научно-исследовательских организаций. Устройства позволяют еще более эффективно выполнять задачи по созданию современных российских суперкомпьютеров для решения сложных научных задач. Сегодня именно от такого оборудования во многом зависит успех и скорость научных изысканий, а значит – и развитие отечественной промышленности», – отметил генеральный директор НИЦЭВТ Руслан Дзейтов.

НИЦЭВТ является разработчиком суперкомпьютерных технологий, средств вычислительной техники, электронных модулей и блоков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ИТ
Похожие новости
28.07.2022
"Росэлектроника" представила главе МЧС отечественные разработки в области телекоммуникаций и информбезопасности
14.09.2011
ГК «Ростехнологии» вложат 1 трлн рублей в инновации
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
29.05.2009
"Третья смена работала на бандитов", - Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростехнологии"
05.05.2009
"Ростехнологиям" предложили купить крупнейшего российского сборщика компьютеров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 18:56
  • 61
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 15.04 17:12
  • 2
В России назвали главный козырь Ирана
  • 15.04 17:04
  • 826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 13:51
  • 6
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 15.04 12:35
  • 12
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 15.04 12:00
  • 1
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 11:12
  • 1
Эксперт: российские базы БПЛА у Севморпути нужны из-за эскалации в Арктике со стороны США
  • 15.04 10:54
  • 1
США не хотят большой войны на Ближнем Востоке, пытаются держать баланс и проявлять сдержанность, считает Медведев
  • 15.04 09:26
  • 1
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 15.04 08:54
  • 1
Мантуров анонсировал запуск многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" в 2030 году
  • 14.04 19:48
  • 3
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 14.04 19:09
  • 2699
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 19:08
  • 3
Империя или хаос: зачем Европе украинский конфликт? - Мнения ТАСС
  • 14.04 18:19
  • 11
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 14.04 18:16
  • 21
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»