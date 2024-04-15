Ростех начал поставку оборудования нового поколения для суперкомпьютеров

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки оборудования нового поколения для создания суперкомпьютеров. Оно стало более компактным по сравнению с предыдущими модификациями. Решение способно объединять сервера в мощный вычислительный кластер для проведения сложных научных, инженерных и промышленных расчетов. Первыми заказчиками стали предприятия одной из крупнейших промышленных компаний России.

В состав оборудования входят высокопроизводительные серверы, 24-портовые коммутаторы и адаптеры высокоскоростной сети «Ангара» нового поколения.

Сетевое оборудование «Ангара» обеспечивает объединение серверов в единый вычислительный кластер для проведения расчетов с высокоинтенсивным обменом информацией и сверхнизкими задержками передачи данных между узлами кластера. Новинку разработали инженеры Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ, входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех).

«Мы произвели первые поставки нового поколения сетевого оборудования линейки «Ангара», разработка которого завершилась в 2023 году. Техника установлена на территории двух научно-исследовательских организаций. Устройства позволяют еще более эффективно выполнять задачи по созданию современных российских суперкомпьютеров для решения сложных научных задач. Сегодня именно от такого оборудования во многом зависит успех и скорость научных изысканий, а значит – и развитие отечественной промышленности», – отметил генеральный директор НИЦЭВТ Руслан Дзейтов.

НИЦЭВТ является разработчиком суперкомпьютерных технологий, средств вычислительной техники, электронных модулей и блоков.