Владимир Артяков: «Наши возможности превзойдут возможности противника»

О модернизации российского оборонно-промышленного комплекса, наращивании объемов производства и совершенствовании отечественного вооружения с учетом опыта его боевого применения рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. В роли эксперта он выступил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Владимира Артякова, только в прошлом году на предприятия Ростеха пришли более 70 тысяч специалистов, всего в Корпорации трудятся более 660 тысяч человек. «Безусловно, мы превзошли наших оппонентов за рубежом по производству и боеприпасов, и бронетехники, и авиационной техники и так далее. Сегодня наши предприятия работают в непрерывном цикле, практически в две-три смены, двадцать четыре на семь. Почему мы имеем такой результат? Потому что мы заранее модернизировали свои производственные мощности… Как говорится, бронепоезд должен стоять на запасном пути, и мы этим занимались».

Владимир Артяков подчеркнул усиление работ в части выпуска высокоточных боеприпасов, таких как «Кинжал», ФАБ-500, 1500, 3000. «Мы сейчас управляемые авиационные бомбы стали выпускать. И это дает значительный успех на линии соприкосновения с нашим противником. Уже стали просто бояться, когда наша авиационная техника поднимается в небо и начинает работать такими комплексами», – добавил он.

Представитель Госкорпорации отметил, что современная оружейная школа базируется на советских заделах, которые в значительной степени опередили свое время. Одновременно идет процесс совершенствования технологий, разрабатываются и применяются новые решения. «По некоторым позициям мы значительно превзошли наших противников», – говорит Владимир Артяков.

«Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника очень сильная, мощная и практически неуязвимая. Но это просто сказки и вымыслы… Зная уязвимые места, а мы их видим, когда разбираем эту технику, мы совершенствуем свои боеприпасы и применяем их эффективно», – рассказал представитель Ростеха.

Отдельно Владимир Артяков отметил уровень российской боевой авиации. «Наши авиационные комплексы, которые сегодня работают в небе, совершенно четко могут поражать F-16 – эта машина не современная… Наши комплексы Су-57, Су-34 – это машины, которые работают очень эффективно. Полагаю, что наши летчики справятся даже в случае взаимодействия с противником в небе», – отметил он.

Владимир Артяков также рассказал о комплексах радиоэлектронной борьбы, которые могут противостоять практически всем видам дронов. В настоящее время Ростех активно наращивает выпуск комплексов анти-БПЛА для защиты инфраструктурных объектов.

В завершение первый заместитель главы Ростеха обратил внимание на то, что при всем увеличении объемов производства возможности отечественного ОПК далеко не исчерпаны: «По некоторым позициям мы увеличили производство боеприпасов в пятьдесят раз. В советское время делалось боеприпасов значительно меньше, чем делаем мы сегодня. Это говорит о том, что и дальше мы будем это дело развивать очень активно. Мы уверены в том, что наши возможности превзойдут возможности противника».