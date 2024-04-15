Поставили «Форпост»: за Камчаткой и Севморпутем присмотрят беспилотники

Вдоль побережья Северного Ледовитого океана построят систему баз БПЛА

Акваторию Северного морского пути и побережье Камчатки будут патрулировать беспилотники — для этого там построят систему баз БПЛА, сообщил источник «Известий» в Минобороны. Наблюдать за арктическими широтами будут аппараты семейства «Иноходец» и «Форпост». Это дешевле и эффективнее, чем использовать пилотируемую авиацию, отмечают эксперты.

Непрерывный мониторинг

Камчатку и Северный морской путь прикроют беспилотники. На полуострове и в нескольких районах вдоль СМП планируется построить места базирования БПЛА со всей необходимой инфраструктурой, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Речь идет о больших беспилотниках самолетного типа — семействах «Иноходец» и «Форпост». Задачей дронов станет контроль морского и воздушного пространства, поиск нарушителей, участие в поисково-спасательных операциях.

— В этих районах целесообразно проводить непрерывный мониторинг, — рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. — Мы должны владеть всей информацией по нахождению посторонних судов и военных кораблей в нашей экономической зоне в Арктике и особенно проходящих по Северному морскому пути без нашего разрешения и уведомления. То же самое касается Камчатки, Анадыря и прилегающих морей. Мониторинг можно вести как пилотируемой авиацией, так и с помощью БПЛА.

БПЛА «Форпост» во время испытательного полета Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

По мнению адмирала, с учетом климатических условий, погоды, особенностей видимости, резкого изменения погоды необходимо создать новый, более тяжелый аппарат, который может применяться в арктических регионах.

— Раньше была специальная авиация, которая создавалась именно для работы в Арктике, — рассказал он. — Конечно, и беспилотные аппараты должны быть достаточно тяжелыми. Они будут уходить на достаточно большие расстояния, и для управления ими необходима устойчивая космическая связь. Они должны нести на себе много аппаратуры. По всему побережью Северного Ледовитого океана, Чукотки, Камчатки должны быть предусмотрены и запасные аэродромы. В перспективе, если обстановка будет ухудшаться, при конструировании таких беспилотников надо будет учесть возможность их применения и в разведывательно-ударном варианте.

БПЛА «Иноходец» во время взлета Источник изображения: Фото: Компания «Кронштадт»

Северный морской путь — территория огромная, практически безлюдная, требующая контроля, полагает и военный историк Дмитрий Болтенков.

— Вдруг там появятся какие-нибудь вооруженные формирования, иностранные корабли или подводные лодки. Самолеты с людьми для наблюдения гонять дороговато, да и зачем, когда есть беспилотники, которые могут дешевле и эффективнее выполнить эти задачи. «Иноходец» и «Форпост» — вполне подходящие аппараты, способные облететь большие расстояние и увидеть, что происходит.

Ранее «Известия» сообщали, что к работе на Северном морском пути планируется привлекать самолеты Ту-142. Дальность их полета позволяет без посадки полностью перекрывать этот маршрут. При необходимости они смогут использоваться для поисково-спасательных операций и контроля над акваторией. Однако их прямое предназначение — поиск субмарин потенциального противника.

«Иноходец» и «Форпост»

«Иноходец» — российский средневысотный БПЛА с крейсерской скоростью 200 км/час и радиусом применения 300 километров. Взлетная масса аппарата превышает 1 тонну. Он способен выполнять множество различных задач, включая топографическую съемку местности, радиотехническую разведку, корректировку огня и нанесение ударов с применением высокоточного вооружения. Для решения ударных задач «Иноходец» может нести противотанковые ракеты, корректируемые, управляемые и свободнопадающие бомбы.

БПЛА «Форпост» на аэродроме Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Беспилотник поднимает до 300 кг груза и за счет оптимизированной аэродинамики и силовой установки способен находиться в воздухе до 24 часов. Оснащен системами наблюдения, позволяющими получать информацию в режиме реального времени, и системой спутниковой связи, обеспечивающей передачу данных на любом расстоянии от оператора дрона.

БПЛА «Форпост» предназначен для проведения разведки, мониторинга, наблюдения и поражения одиночных наземных стационарных и движущихся объектов. При максимальной взлетной массе 500 кг «Форпост» может нести авиационные средства поражения весом до 100 килограммов, например, корректируемую авиационную бомбу КАБ-20 и противотанковые ракеты. Крейсерская скорость — от 120 до 180 км/час, максимальная продолжительность полета — 18 часов, практическая высота — 6 000 метров.

Оборона Камчатки

В последние годы военное ведомство уделяет значительное внимание защите северо-восточных рубежей и укрепляет оборону Камчатки. Основу наземной группировки на полуострове составляет 40-я отдельная бригада морской пехоты. Она считается наследницей 22-й стрелковой дивизии знаменитого комдива Красной армии Василия Чапаева. Кроме того, в регионе расположен 50-й отдельный полк береговой обороны. За оборону побережья отвечает 520-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада, на вооружении которой стоят ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».

Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

В марте этого года командующий Камчатским разнородным объединением сил и войск вице-адмирал Александр Юлдашев заявил, что на базе бригады морской пехоты, расположенной на полуострове, сформирован танковый батальон, на вооружение которого поступили танки Т-80БВМ. Кроме того, созданы арктический батальон морской пехоты, реактивный и противотанковый дивизионы.

В прошлом году в ходе маневров Тихоокеанского флота прошла проверку обновленная система безопасности Камчатки. Она показала высокую надежность и эффективность в защите побережья от ударов как с воздуха, так и с моря. Тогда же впервые провели проверку возможности выхода всех субмарин с баз на полуострове, отработали их защиту на всем маршруте движения к заданным районам.

Специалисты авиационно-инженерной службы во время подготовки истребителя МиГ-31БМ к полету на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Авиационную компоненту камчатской обороны представляет 317-й смешанный авиационный полк. Он имеют особую, не похожую на другие авиачасти структуру. В состав полка входят истребительная эскадрилья МиГ-31 и МиГ-31БМ; смешанная эскадрилья с противолодочными самолетами Ил-38Н и Ил-38, транспортными Ан-12 и Ан-26; две вертолетные эскадрильи с Ми-8АМТШ, Ми-8, Ка-27 и Ка-29; а также эскадрилья беспилотной авиации с БПЛА «Орлан-10».

Алексей Михайлов

Андрей Федоров

Владимир Матвеев