В ВСУ не назвали сроки поставки обещанной Германией системы Patriot

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш надеется, что это произойдет "как можно быстрее"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Точные сроки доставки на Украину зенитного ракетного комплекса Patriot, который накануне обещала передать Киеву Германия, назвать невозможно. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш, выразив надежду, что это произойдет как можно скорее.

"До дня сказать будет сложно. Понятно, что это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить эти все установки - пусковые установки, пункт управления, это не одна машина. <...> Это может занять некоторое время, я не хотел бы говорить сколько", - сказал он в эфире телемарафона, выразив надежду, что это произойдет "как можно быстрее".

13 апреля Минобороны ФРГ сообщило, что Берлин в скором времени отправит Украине еще одну систему Patriot из запасов Бундесвера. До сих пор киевские власти получили от Германии две системы Patriot.

Власти Украины регулярно сообщают о нехватке систем противовоздушной обороны и ракет к ним, и призывают Запад передать их Киеву. В начале апреля журнал The Economist сообщал со ссылкой на свои источники, что российские войска уничтожили несколько комплексов Patriot, поставленных США на Украину. Точное количество не указывалось.