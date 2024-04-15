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Интерфакс-АВН

Тегеран уведомил США, что удар по Израилю был ограниченным

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Мужчина на фоне граффити на стенах бывшего посольства США в Тегеране, Иран
Мужчина на фоне граффити на стенах бывшего посольства США в Тегеране, Иран.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Дубай. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Иранские власти в воскресенье утром сообщили Вашингтону о том, что удар Ирана по Израилю является ограниченным по масштабам, заявил в ходе общения с группой иностранных послов глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"В нашем послании в Белый дом этим утром мы объяснили, что это были ограниченные ответные действия", - приводит иранское агентство "Мехр" его слова.

Министр предупредил, что Иран будет атаковать базы США, если их будут использовать для помощи "сионистской агрессии".

Он отметил, что Иран не атаковал гражданских лиц на территории Израиля. По его словам, целями иранских ударов были авиабаза, где находились истребители-бомбардировщики F-35 и разведывательные центры, которые имели отношение к удару по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Страны Запада осудили иранскую атаку на Израиль.

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Израиль
Иран
США
Продукция
F-35
Проекты
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