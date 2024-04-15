Украина как на ракетном полигоне. Русские смеются над западными санкциями (Reflex, Чехия)

Reflex: Россия, находясь под санкциями, ставит на вооружение новые типы ракет

Россия, находящаяся под санкциями, не только продолжает производить новые ракеты для ударов по ВСУ, но и ставит на вооружение новые их типы, пишет Reflex. Согласно западным прогнозам, все ее боеприпасы уже должны быть израсходованы без остатка и не один раз, но на деле все иначе.

Хотя по ряду прогнозов русские должны были уже израсходовать все свои ракеты несколько раз, удары продолжаются, причем наносятся даже новыми ракетами, недавно поставленными на вооружение. Как же получается, что Россия вопреки санкциям и истощению ресурсов все же способна производить новые ракеты? И почему украинская сторона адекватно на это не реагирует?

В среду седьмого февраля Киев шокировал массированный авиационный удар, нанесенный сразу с нескольких направлений. Одна из ракет попала в высотное здание. Через неделю экспертиза обломков показала, что удар был необычным и Россия опробовала совершенно новую ракету 3М22 "Циркон". Также две ракеты она запустила и 25 марта. Они целили в главное управление СБУ и аэропорт Жуляны в Киеве. Однако, как сообщил пресс-секретарь украинской авиации, ракеты удалось сбить. Обломки упали в центре города, ранили девять человек и уничтожили несколько домов, включая художественную школу, которая, к счастью, пустовала.

"Циркон" — один из тех видов вооружений, которыми любит хвастаться сам Владимир Путин как ударным кулаком против Запада. Среди преимуществ "Циркона" — его скорость восемь махов, то есть приблизительно десять тысяч километров в час. Благодаря этому "Цирконы" практически неуязвимы на протяжении большей части полета. Они могут нести ядерные и конвенциональные боеголовки до 400 килограммов и способны маневрировать в полете.

"Циркон" предназначен, прежде всего, для борьбы с авианосцами, которые всегда трудно топить, и поэтому стоит на вооружении флота. Недавно российская армия опробовала эти ракеты против целей, которые считает приоритетными и стратегическими. Одна ракета стоит около десяти тысяч долларов, то есть столько же, сколько неновый танк "Леопард 2", а три такие ракеты по стоимости сопоставимы с послужившим истребителем F-16E.

Украинское армии удалось сбить "Цирконы". "Они чрезвычайно быстрые, но когда приближаются к цели, замедляют скорость до 4,5 махов, и в этот момент можно применять системы ПВО", — заявил украинским СМИ пресс-секретарь авиации Илья Евлаш. По его словам, обезвредить российские ракеты удалось благодаря таким комплексам, как американский "Пэтриот" и французско-итальянский SAMP/T, которыми благодаря союзникам располагают ВСУ.

Только в марте русские, по словам президента Владимира Зеленского, применили против Украины более 400 ракет разных типов. Часть из них — это старые зенитные С-300 из обширных советских арсеналов, применяемые против наземных целей. Но большая часть ракет новые и высокотехнологичные. Поражает одно: Россия, против которой действуют жесткие санкции, которую отрезали от экспорта даже солнцезащитных очков, может не только продолжать производство новых ракет для ударов по Украине, но и ставить на вооружение совершенно новые типы ракет. По некоторым прогнозам, Россия должна была все свои ракеты уже несколько раз израсходовать без остатка, но на деле все иначе.

Санкции производству не помеха

"Сколько у них ракет, нам хорошо известно. То, что более года они не били по энергетике, позволило им накопить определенное количество боеприпасов, и, к сожалению, у них достаточно сил, чтобы продолжать", — заявил в ходе совместного "телемарафона" главных телеканалов глава военной разведки Кирилл Буданов*. По его словам, это отражается и на нынешней кампании, когда русские уже бьют по энергетической инфраструктуре и применяют в основном ракеты Х-101, для которых характерна большая дальность и точность, чем у более распространенных и чуть более старых "Калибров".

По словам Кирилла Буданова*, русские располагают десятками типов ракет и им удается обновлять арсенал. "Воздушно-космические силы применяли Х-101, флот аккумулировал свои запасы", — сказал Буданов*, отметив, что ракеты "Калибр", стоящие на вооружении флота, могут применить уже в ближайшее время. Поэтому вряд ли Украина может надеяться на более спокойные времена, хотя и у российского производства ракет есть свои лимиты, и удары, в ходе которых русские запускали сотни ракет за ночь, по-видимому, надолго останутся в прошлом.

Экспертиза обломков запущенных ракет подтвердила, что в них есть компоненты, произведенные после начала вооруженного конфликта на Украине. То есть санкционные товары каким-то образом попадают в Россию. В статье корреспондента Эми Макинн, которая специализируется на тематике безопасности и спецслужбах, в журнале "Форин полиси" сказано, что Россия пользуется услугами посредников. "Согласно секретным данным российской таможни, полученным агентством "Блумберг", в прошлом году в страну попали высокотехнологичные полупроводники американских и европейских производителей общей стоимостью один миллиард долларов", — написала Эми Макинн.

Высокотехнологичные полупроводники (назовем их общим понятием "чипы") на 54 миллиона долларов прибыли в Россию, например, с Мальдивов, хотя это островное государство не располагает производством таких комплектующих. Согласно сайту Nikkei Asia, после начала конфликта на Украине количество чипов, поставляемых в Россию, даже увеличилось, несмотря на санкции. Кремль поставил своим спецслужбам задачу создать сети посредников для поставок санкционных товаров, которые российская промышленность производить не умеет. Санкционные товары поступали в Россию и через такие страны, как Турция и Казахстан. Но под давлением Запада их правительства в последнее время приняли соответствующие меры.

"Сейчас Россия платит за чипы на 80% больше, чем до вооруженного конфликта, и получает их в худшем качестве", — цитирует Макинн Криса Миллера, автора книги "Война чипов: бой за важнейшую мировую технологию". К сожалению, этот факт русских не останавливает, поскольку ради сохранения своей военной мощи они готовы платить сколько угодно (оборонный бюджет достигает трети ВВП, даже несмотря на то, что общество в целом беднеет), да и ненадежность их продукции тоже их нисколько не смущает.

Ответить нечем

Новым "хитом" стали управляемые авиационные бомбы, обладающие "преимуществом" в виде большого тоннажа (до нескольких тонн боевой части), и при этом они намного дешевле, чем ракеты или также часто применяемые иранские дроны "Шахид". Только в марте российские войска сбросили более трех тысяч таких бомб. Экипажи самолетов, с которых их сбрасывают, рискуют быть сбитыми. Отсюда значительные потери в российской авиации в последнее время. С другой стороны, наиболее эффективны в борьбе с этими боеприпасами комплексы "Пэтриот", но тогда их нужно размещать близ фронта и оставлять города незащищенными. Именно поэтому Украина просит в первую очередь системы ПВО, которые сейчас являются абсолютным приоритетом.

Украина вынуждена практически каждый день и ночь терпеть российские удары, а самой ей нечем стрелять (нет крупнотоннажных боеприпасов дальностью более 150 километров), и, по-видимому, в ближайшее время в этом смысле ничего не изменится. Германия по-прежнему отказывается передать "Таурусы", которыми можно ударить по Крымскому мосту, объявленному украинским правительством стратегической целью. Точно так же американцы колеблются, раздумывая о поставках ракет ATACMS. При этом оперативный радиус обеих ракет достигает 500 километров, и ими можно было бы, например, обстрелять аэродром, откуда в небо поднимаются самолеты с многотоннажными бомбами.

Страх Запада

Уже несколько раз представители НАТО признавали, что боятся эскалации конфликта в случае, если Украина будет обстреливать западным оружием российскую территорию. В результате сложилась ситуация, когда за всех "отдувается" 30-тысячный Белгород, по которому Украина наносит ответные удары. Этому городу не повезло: он находится всего в 30 километрах от украинских границ, а значит, и в зоне действия украинской артиллерии.

Русские продолжают безнаказанно наносить удары, а Москва может чувствовать себя в относительной безопасности, если не считать периодических атак дронов, которые наносят самый минимальный ущерб. Беспилотники, которые Киев отправляет в основном на российские оборонные заводы и НПЗ, могут пролететь несколько сотен километров, но из-за низкого тоннажа способны наносить лишь небольшой ущерб и приводить к пожарам.

Но даже за это, как недавно сказал Владимир Зеленский в интервью "Вашингтон пост", западные союзники критикуют Украину. На вопрос, отговаривали ли американские представители Украину от нанесения ударов по российской энергетической системе, украинский президент ответил, что американцы реагировали недовольством, но Вашингтон не может мешать Украине применять вооружения собственного производства. "Мы применяли наши дроны. Никто не может запретить нам этого", — сказал Владимир Зеленский.

*внесен в России в перечень экстремистов и террористов, прим. ред.

Автор: Томаш Влах (Tomáš Vlach)