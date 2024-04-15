США не хотят большой войны на Ближнем Востоке, пытаются держать баланс и проявлять сдержанность, считает Медведев

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с совершенной в ночь на 14 апреля иранской атакой по территории Израиля высказал мнение, что администрация США будет стремиться сохранять баланс на Ближнем Востоке.

"Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость", - написал Медведев в воскресенье в своем телеграм-канале.

В то же время, сравнивая отношение Вашингтона к событиям на Ближнем Востоке и Украине, он высказал мнение, что "гибель людей у нас им безразлична". "Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, "инвестиции". И они продолжают инвестировать", - отмечает Медведев.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что по указанию президента США Джо Байдена американские вооруженные силы США на Ближнем Востоке перехватили десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. "Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую помощь по обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - отметил он. Остин призвал Иран "немедленно прекратить любые дальнейшие нападения, в том числе со стороны его марионеточных сил, и снизить напряженность". "Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля", - сказал он.