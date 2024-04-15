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Военное обозрение

«Удары больше не планируются»: Иран объявил о завершении военной операции «Правдивое обещание»

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Источник изображения: topwar.ru

Операция "Правдивое обещание", проведенная Ираном против Израиля завершена, Тегеран не планирует ее продолжать. Об этом заявил генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери. Однако Иран предупредил, что в случае эскалации конфликта со стороны Тель-Авива, новый удар будет гораздо мощнее и решительнее.

Иран завершил военную операцию против Израиля и больше не планирует никаких ударов. Как заявили в Тегеране, операция оказалась успешнее, чем ожидалось, было уничтожено множество целей, Израилю нанесен определенный ущерб. В Генштабе ВС Ирана уточнили, что основными целями операции "Правдивое обещание" были информационный центр, расположенный на израильско-сирийской границе, а также база израильских ВВС "Неватим", откуда взлетали самолеты, ударившие по иранскому консульству.

Также Тегеран предупредил, что в случае ответного удара Израиля, Иран снова атакует израильскую территорию, но на этот раз "более решительно" и "мощнее". Также официальное предупреждение через Швейцарию отправлено и США. В нем говорится, что если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля, то американские военные базы в регионе станут военной целью для иранских ракет.

Между тем, в Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном, однако намерены и дальше защищать свои силы и помогать в этом компоненте Израилю. В отношении ответного удара ничего не сказано, но ранее в Вашингтоне категорически выступили против, заявив о необходимости предварительных консультаций с союзниками.

Мы не ищем конфликта с Ираном, однако мы без колебаний примем меры для защиты наших сил и поддержки обороны Израиля

- заявил Ллойд Остин.

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Страны
Израиль
Иран
США
Швейцария
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