США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт

Военный аналитик Леонков: ПРО США не способна остановить "Авангард" и "Сармат"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты беззащитны перед новыми российскими стратегическими комплексами, и в целом в области ПВО и ПРО Запад находится в роли догоняющего, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области противовоздушной обороны Алексей Леонков.

В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны.

"Если мы говорим о стратегическом плане, то противоракетная оборона США не способна остановить наши стратегические комплексы, такие как "Авангард" и "Сармат", - сказал аналитик.

Кроме того, добавил специалист, программы развития комплексов ПВО НАТО не могут, даже на среднесрочную перспективу, решить задачу борьбы с российскими гиперзвуковыми комплексами нападения, такими как "Кинжал" или "Циркон".

"Мы сейчас на поколение опережаем коллективный Запад по своим зенитным ракетным комплексам и системам - наши зенитные ракетные системы способны бороться и с гиперзвуковыми, и со стратегическими целями. Запад сейчас играет роль догоняющего, и не факт, что по некоторым направлениям ему вообще удастся нас догнать", - отметил Леонков.