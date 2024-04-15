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РИА Новости

США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Военный аналитик Леонков: ПРО США не способна остановить "Авангард" и "Сармат"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты беззащитны перед новыми российскими стратегическими комплексами, и в целом в области ПВО и ПРО Запад находится в роли догоняющего, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области противовоздушной обороны Алексей Леонков.

В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны.

"Если мы говорим о стратегическом плане, то противоракетная оборона США не способна остановить наши стратегические комплексы, такие как "Авангард" и "Сармат", - сказал аналитик.

Кроме того, добавил специалист, программы развития комплексов ПВО НАТО не могут, даже на среднесрочную перспективу, решить задачу борьбы с российскими гиперзвуковыми комплексами нападения, такими как "Кинжал" или "Циркон".

"Мы сейчас на поколение опережаем коллективный Запад по своим зенитным ракетным комплексам и системам - наши зенитные ракетные системы способны бороться и с гиперзвуковыми, и со стратегическими целями. Запад сейчас играет роль догоняющего, и не факт, что по некоторым направлениям ему вообще удастся нас догнать", - отметил Леонков.

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