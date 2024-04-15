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В России назвали главный козырь Ирана

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Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters.

Военный эксперт Шурыгин: главным козырем Ирана стали гиперзвуковые ракеты

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал недавнюю атаку Ирана на Израиль. Он указал в разговоре с «Московским Комсомольцем» («МК»), что многие ударные средства Тегерана достигли целей. По мнению Шурыгина, это произошло благодаря грамотной организации массированной атаки, которая перегрузила систему противовоздушной обороны (ПВО) Израиля.

Эксперт назвал и главный козырь Ирана — новейшие гиперзвуковые баллистические ракеты «Фаттах», которые могут развивать скорость, в 15 раз превосходящую скорость звука. «Все они долетели до целей, и ни одна из них не была перехвачена», — добавил он.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что государство должно считать своей победой результаты ночной атаки Ирана на его территорию. Глава США отметил, что израильская сторона отразила большую часть ударов, продемонстрировав превосходство военного потенциала Израиля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
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2 комментария
№1
15.04.2024 02:51
В Тегеране усвоили, что 100 Фаттахов мало, надо тысячу для обеспечения задачи противостояния, даже без ядерного оружия. Ну и само собой пятьсот бпла для сбивания с толку пвошников американцев. АБ в пустыне Негев раздолбали вполне безнаказанно.
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№2
15.04.2024 17:12
"Эксперт назвал и главный козырь Ирана — новейшие гиперзвуковые баллистические ракеты «Фаттах», которые могут развивать скорость, в 15 раз превосходящую скорость звука. «Все они долетели до целей, и ни одна из них не была перехвачена», — добавил он."
Куда же они, интересно, попали? И какой эффект?
Молчат, что-то.
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