Командир Северного флота: системы РЭБ РФ сделали работу в островной зоне Днепра безопаснее

По словам Фина, при высадке на острова, бойцы стараются максимально использовать возможности раствориться с местностью

ТАСС, 14 апреля. Российские системы радиоэлектронной борьбы, особенно компактные, обеспечили увеличение безопасности подразделений морской пехоты, работающих в островной зоне Днепра. Об этом рассказал командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" с позывным Фин.

По словам Фина, контроль островной зоны в дельте Днепра нужен для организации буферной зоны, которая обеспечивает безопасность российских подразделений на левом берегу и мирных жителей.

"Сильно развит РЭБ с нашей стороны. Выдаем, соответственно, бойцам приборы, которые используются ими для подавления тех же самых дронов типа Mavic, типа FPV-дронов. Соответственно, наращиваем усилия противодействия с противниками", - сказал Фин.

Он уточнил, что главная разница с другими конфликтами в том, что раньше бойцам на наблюдательных пунктах приходилось в основном пользоваться биноклем, теперь, если при помощи дронов, дальность обнаружения целей значительно увеличилась. В то же время, по словам командира, при высадке на острова, бойцы стараются максимально использовать возможности раствориться с местностью. Помогают плащ-палатки, инфракрасные одеяла, которые не выделяют тепло.

"Враг всегда собой представляет активные действия, в любом случае, неважно какое время года, какое времени суток и т.д. Постоянно ведется наблюдение бойцами. Если есть возможность, давим, убиваем противника", - отметил он.

По его словам, ширина дельты Днепра составляет около 8 км, на ней расположено очень много различных островов и движение по ним очень затруднительно.