Успешно поражают украинские цели... Что мы знаем о российских стратегических бомбардировщиках? (Asharq News, Саудовская Аравия)

Российские ВКС имеют богатый арсенал. Отдельного внимания заслуживают их стратегические бомбардировщики, пишет Asharq News. Редакция издания подробно рассказывает об этих передовых самолетах, подчеркивая их высокую эффективность и яркие боевые характеристики.

Ранее, 24 марта, глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что Россия нанесла массированный удар по украинской столице, использовав крылатые ракеты, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов.

По данным Министерства обороны РФ и сайта WDMMA, занимающегося мониторингом авиационного потенциала стран мира, Ту-95МС – лишь один из ярких представителей российских самолетов. Помимо него, наиболее заметными стратегическими бомбардировщиками в арсенале Москвы также являются Су-34, Ту-160М и Ту-22М.

Ту-95МС

Ту-95МС – турбовинтовой стратегический бомбардировщик, разработанный российским авиационно-космическим и оборонным предприятием ОАО "Туполев".

Самолет является современной версией стратегического бомбардировщика Ту-95 "Медведь" и оснащен крылатыми ракетами, которые могут применяться при выполнении боевых задач для нанесения ударов по стратегическим объектам.

Ожидается, что бомбардировщик останется на вооружении Министерства обороны России до 2040 года.

Первый опытный образец Ту-95МС совершил полет в сентябре 1979 года, самолет был принят на вооружение 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка на авиабазе Энгельс и 73-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии на авиабазе Украинка.

В декабре 2014 года производитель поставил ВВС России два модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-95МС с улучшенной авионикой и летной годностью.

Еще один модернизированный самолет Ту-95МС был поставлен ВКС РФ в январе 2015 года.

В июне 2014 года в ходе 7-часового тактического летного испытания Ту-95МС успешно выполнил шесть пусков высокоточных крылатых ракет по наземным целям.

Эксплуатация в экстремальных погодных условиях

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС имеет большое удлинение крыла и усовершенствованный цельнометаллический моноплан и способен поражать ключевые неподвижные цели противника в экстремальных погодных условиях днем и ночью.

Самолет длиной 49,6 метра и высотой 13,3 метра оснащен фюзеляжем типа полумонокок и убираемым трёхточечным шасси.

Максимальная взлетная и посадочная масса самолета составляет 185 тонн и 135 тонн соответственно, а максимальная грузоподъемность – 20 тысяч килограммов.

В кабине в передней части фюзеляжа может разместиться экипаж из семи человек, включая пилота и второго пилота.

Для самообороны от воздушных угроз Ту-95МС (по классификации НАТО: Медведь-Н) оснащен двумя двухствольными 23-мм пушками Грязева-Шипунова (ГШ-23) в кормовой оборонительной установке УКУ-9К-502.

Скорострельность каждой пушки составляет 2400 выстрелов в минуту. В бомбовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть крылатых ракет Х-15 с дальностью полета 2 500 километров.

Ту-95МС-6 может быть оснащен шестью дозвуковыми крылатыми ракетами воздушного базирования Х-55 "Радуга" во вращающейся пусковой установке, а Ту-95МС-16 может нести 16 ракет Х-55 на внешней подвеске.

Самолет дополнительно модифицирован для того, чтобы он мог нести восемь крылатых ракет Х-101 или 14 противокорабельных ракет Х-65.

Стратегический бомбардировщик оснащен системой астронавигации АНС-2009, разработанной Концерном "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) для определения координат самолета.

Бортовая инерциальная навигационная система нового поколения БИНС-СП-2М, также разработанная концерном КРЭТ, определяет положение объектов и предоставляет навигационные и полетные данные в условиях отсутствия спутниковой навигации.

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34, также известный как Су-27ИБ, был разработан московским ОКБ Сухого и Новосибирским авиационным производственным объединением.

Су-34 заменил бомбардировщики Ту-23М и Су-24. Он состоит на вооружении российской армии с 2014 года. За основу его конструкции был взят Су-27 (по классификации НАТО: Flanker, "удар во фланг").

В конструкции Су-34 сохранены базовая компоновка, конструкция планера Су-27, традиционная компоновка высокорасположенного крыла и бортовое оборудование.

ВВС России заказали первые 32 самолета Су-34 в 2008 году, а в 2012 году был получен дополнительный заказ на 92 самолета.

Первые два самолета были поставлены ВВС России в декабре 2006 года. Полномасштабное производство началось в январе 2008 года.

В рамках государственного контракта с Министерском обороны РФ ОКБ Сухого работало над поставкой бомбардировщиков Су-34 российским ВВС и армейским подразделениям до 2020 года.

В декабре 2019 года "Объединённая авиастроительная корпорация", материнская компания "Сухого", получила от Министерства обороны РФ контракт на поставку современной версии Су-34М.

В июне 2020 года Министерство обороны России подписало с ОКБ Сухого трехлетний контракт на поставку 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34 с некоторыми модификациями.

Су-34 сохранил изменяемый контур носовой части для размещения современной многорежимной РЛС с фазированной антенной решеткой с режимами слежения за местностью и уклонения.

Кабина пилота двухместная, а не одноместная, увеличена емкость внутренних топливных баков, что привело к увеличению взлетной массы.

Многофункциональные дисплеи в кабине пилотов отображают полетную информацию, состояние агрегатов самолета и тактические данные.

Су-34 вооружен 30-мм пушкой ГШ-301 с боезапасом 180 тысяч снарядов.

Максимальная скорострельность пушки составляет 1500 выстрелов в минуту, а дульная скорость – 860 м/с.

Самолет имеет десять точек подвески для размещения боевой нагрузки и способен нести целый ряд ракет, включая ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, управляемые и неуправляемые бомбы.

Р-73 (по классификации НАТО: AA-11 Archer) – это ракета малой дальности класса "воздух-воздух", разработанная НПО "Молния".

Р-73 – универсальная ракета, способная поражать цели как в режиме преследования, так и в прямом столкновении.

Р-73 атакует цель в пределах углов целеуказания ±45 градусов, с угловой скоростью до 60 градусов в секунду.

Ракета может перехватывать цели на высотах от 0,02 км до 20 км с перегрузкой до 12 гр и развивать скорость до 2500 км/час.

Самолет также оснащен ракетой класса "воздух-воздух" большой дальности РВВ-АЕ производства компании "Вымпел".

Ракета способна перехватывать цели на скорости до 3600 километров в час и на высоте от 0,02 километра до 25 километров.

Су-34 несет ряд высокоточных управляемых и неуправляемых бомб и ракет, включая бомбу с лазерным наведением КАБ-500, разработанную ГНПП "Регион" в Москве.

Первый серийный самолет оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями с форсажными камерами АЛ-31Ф, разработанными в НПО "Сатурн".

В более поздних версиях самолет может быть оснащен двигателями АЛ-31Ф-М2/3, установленными под крылом и оборудованными воздухозаборниками с фиксированной геометрией для выполнения всех задач.

Самолет может развивать скорость 1 900 км/ч (1,6 Маха) на высоте и 1 300 км/ч (1 Маха) на уровне моря, а дальность полета составляет 4 000 км.

Бомбардировщик Ту-160М

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М (в классификации НАТО — "Blackjack") – стратегический ракетоносец, который производился конструкторским бюро "Туполев" в Москве и Казанским авиационным производственным объединением имени С. П. Горбунова в Татарстане с 1980 по 1992 год.

Первый полет бомбардировщика состоялся в декабре 1981 года. В апреле 1987 года он поступил на вооружение дальней авиации Украины.

После этого производство возобновилось, и в мае 2000 года ВВС России получили первый Ту-160. По данным Air Force Technology, в настоящее время на вооружении России находится всего 17 самолетов.

Ту-160 получил прозвище "Белый лебедь" благодаря своей способности маневрировать и поражать ядерным и обычным оружием цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Самолет способен действовать в любых погодных условиях, днем и ночью. По своим характеристикам российский Ту-160 часто сравнивают с американским B-1B.

Стратегическому бомбардировщику Ту-160 принадлежит в общей сложности 44 мировых рекорда.

Казанское авиационное производственное объединение (КАПО) получило контракт на модернизацию 15 бомбардировщиков Ту-160 для ВВС России.

В пакет модернизации входят новые системы целеуказания, модернизированные крылатые ракеты и комплекс радиоэлектронной борьбы.

В сентябре 2008 года два бомбардировщика Ту-160 совершили первый трансатлантический перелет из Мурманска в Венесуэлу в рамках учебно-тренировочного задания.

В июне 2010 года два российских бомбардировщика Ту-160 совершили рекордный 23-часовой полет, преодолев расстояние в 18 000 километров.

Бомбардировщики пролетели вблизи границ России над Северным Ледовитым и Тихим океанами и приземлились на авиабазе Энгельс в Поволжье.

В марте 2013 года "Туполев" завершил испытания модернизированного комплекса авионики Ту-160.

В июле 2013 года Министерство обороны РФ заключило с ОАО "Туполев" и ОАО "КАПО" контракт стоимостью 3,4 млрд рублей на модернизацию трех бомбардировщиков Ту-160.

Ту-160, оснащенный бортовым радиолокационным и навигационным оборудованием, совершил первый полет 16 ноября 2014 года. В декабре 2014 года он поступил на вооружение ВВС России.

В 2015 году Министерство обороны России объявило о решении провести модернизацию Ту-160.

Модернизированная версия, получившая название Ту-160М, собиралась на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

Опытный образец Ту-160М2 был представлен в ноябре 2017 года, а первый полет состоялся в январе 2018 года.

В ноябре 2020 года самолет совершил первый полет с новым двигателем НК-32 серии 02, разработанным Объединенной двигателестроительной корпорацией.

Первый серийный Ту-160М совершил первый полет в январе 2022 года.

Современный стратегический ракетоносец взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода, филиала ОАО "Туполев".

Нанесение ударов по стратегическим целям

Фюзеляж бомбардировщика имеет характерный внешний вид, поскольку крыло и фюзеляж постепенно сливаются в единую деталь. Основой планера является титановая балка и цельносварная торсионная коробка.

Поворотная часть крыла переставляется по передней кромке с 20 до 65 градусов, обеспечивая высокие летные характеристики на сверхзвуковых и дозвуковых скоростях.

Хвостовые поверхности, как горизонтальные, так и вертикальные, являются цельными и полностью подвижными. На Ту-160 используется система управления полетом fly-by-wire. Самолет оснащен трехопорным шасси, вспомогательным хвостовым колесом и тормозным парашютом.

Он может наносить удары по стратегическим целям с применением ядерного и обычного оружия на континентальных театрах военных действий.

Экипаж Ту-160 состоит из пилота, второго пилота, штурмана и оператора. Четыре члена экипажа оснащены катапультируемыми креслами класса 0-0, которые обеспечивают экипажу возможность безопасного прыжка во всем диапазоне высот и скоростей полета, в том числе когда самолет находится на стоянке.

В кабине пилотов и салонах все данные выводятся на обычные электромеханические индикаторы и дисплеи, а не на подвесные дисплеи или дисплеи с катодно-лучевой трубкой.

На Ту-160 для управления полетом используется джойстик, как на истребителях, а не штурвал или ярмо, которые обычно применяются на больших транспортных или бомбардировочных самолетах.

Его авионика включает в себя интегрированную систему наведения, навигации и управления полетом, навигационную и ударную РЛС, систему радиоэлектронного противодействия и автоматические средства управления.

Ядерные ракеты большой дальности

Ту-160 может нести ядерное и обычное оружие, в том числе ядерные ракеты большой дальности. Ракеты размещаются на многопозиционных пусковых установках в каждом из двух оружейных отсеков.

Самолет также может нести стратегическую крылатую ракету Х-55МС, известную на Западе под как AS-15 Kent (по классификации НАТО). Максимальная дальность полета Х-55МС составляет 3 000 километров, она может быть оснащена ядерной боеголовкой мощностью 200 килотонн.

В оружейных отсеках также установлены ракеты Х-15П под кодовым обозначением НАТО AS-16 Kickback. На Ту-160М могут быть установлены еще две гиперзвуковые ракеты большой дальности Х-90.

Стратегический бомбардировщик оснащен четырьмя турбореактивными двигателями НК-321, каждый из которых обеспечивает максимальную тягу в 25 000 кг.

Двигатели размещаются попарно в гондолах под фюзеляжем, а воздухозаборники прямоугольного сечения с вертикально расположенным регулируемым клином.

Бомбардировщик оснащен системой дозаправки топливом в полете. Топливный запас самолета составляет 160 000 кг.

Ту-160 может набирать высоту со скоростью 70 метров в секунду. Продолжительность полета Ту-160 составляет 15 часов, а его практический потолок достигает 16 000 метров.

Вес самолета составляет около 110 000 кг, а максимальный взлетный вес – 275 000 кг.

Бомбардировщик Ту-22

Ту-22М, также известный как Backfire, – дальний стратегический и морской ударный бомбардировщик, разработанный КБ "Туполев" для советских ВВС.

Ту-22М был создан на основе конструкции Ту-22. Первый прототип Ту-22М-0 совершил первый полет в августе 1969 года, по данным Air Force Technology.

Ту-22М-1 впервые поднялся в воздух в июле 1971 года. Ту-22М впервые был задействован в боевых операциях в Афганистане в 1987-1989 годах.

В 1995 году он использовался Россией в боевых действиях в Чечне.

Ту-22М в основном используется Россией для нанесения ядерных ударов и проведения обычных наступательных операций. Ту-22М может быть задействован в разведывательных операциях.

Производство первой основной версии Ту-22М2 началось в 1972 году. Он был оснащен удлиненными крыльями, перепроектированным фюзеляжем, двумя двигателями и новым шасси.

Ту-22М3 был представлен с улучшенными характеристиками, позволяющими исправить недостатки своего предшественника.

Самолет совершил первый полет в июне 1977 года. Некоторые Ту-22М также были модифицированы для соответствия стандартам Ту-22МР и Ту-22МЭ.

Ту-22М имеет удлиненную и изменяемую конструкцию. Он имеет ступенчатую кабину, внешние панели крыла с изменяемой геометрией, хвостовое оперение откинуто назад и заострено квадратным кончиком.

Длина Ту-22М3 составляет 42,4 метра, максимальный размах крыла – 34,2 метра, высота – 11,05 метра.

Вес пустого самолета и максимальный взлетный вес составляют 53 500 кг и 126 400 кг соответственно.

Полузастекленная кабина вмещает экипаж из четырех человек в подъемных катапультируемых креслах и оборудована специальными панелями для пилотов, штурманов, операторов и командира, с доступом через отдельные двери.

Самолет оснащен жесткими точками крепления для ядерных ракет Х-22 и Х-15, противорадиолокационных ракет Х-15П и свободнопадающих бомб ФАБ-250 или ФАБ-1500.

Крыло, фюзеляж и внутренний оружейный отсек способны нести 24 000 кг полезной нагрузки.

Бомбо-навигационный радар

Самолет также вооружен 23-мм двуствольной пушкой ГШ-23 в дистанционно управляемой задней турели.

Кроме того, самолет оснащен бомбонавигационной радиолокационной системой PN-A/PN-AD, радиолокационной системой управления огнем "Аргон-2" и резервным оптическим бомбовым прицелом на базе телевизора.

Противодействие осуществляется с помощью приемника радиолокационного предупреждения, радиочастотных глушителей и модернизированного оборудования оборонительного противодействия.

Ту-22М3 оснащен двумя установленными на фюзеляже турбореактивными двигателями Кузнецова НК-25 с большими воздухозаборниками и двойным выхлопом.

Каждый двигатель развивает максимальную тягу 25 000 кг и обеспечивает повышенную топливную экономичность.

Самолет оснащен трехколесным шасси для эксплуатации на неподготовленных взлетно-посадочных полосах.

Самолет имеет трехопорное убирающееся шасси с носовой стойкой.

Ту-22М2 оснащен двойными тормозными предкрылками и тормозным гаком для остановки на взлетно-посадочной полосе.

Ту-22М3 может летать на максимальной высоте 14 000 метров и имеет скороподъемность 15 м/с.

Крейсерская скорость самолета составляет 900 километров в час, а максимальная – 2300 километров в час. Дальность полета самолета составляет 7000 километров.

Самолет может быть оснащен зондами для дозаправки во время дальнего полета.