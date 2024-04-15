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РИА Новости

Загадочная находка в Черном море раскрывает военные планы Киева

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Морской дрон, найденный у берегов Румынии
Морской дрон, найденный у берегов Румынии.
Источник изображения: © Фото : ARSVOM

Naval News: найденный у берегов Румынии морской дрон оставил вопросы у экспертов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Необычный ударный морской дрон обнаружили у берегов Румынии. Элементы конструкции — американские и советские. О принадлежности беспилотника, а также о том, для чего он предназначен, можно судить лишь по косвенным признакам.

Гость из Алабамы

Третьего апреля румынское поисково-спасательное судно Artemis в 20 милях к востоку от Тузлы заметило перевернутое плавсредство. Военные специалисты установили, что это морской ударный беспилотник.

Основа — жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом. Изготовлена компанией Silver Ships в Алабаме. Обычно такие поставляют для пожарно-спасательных работ. Сохранились следы оригинальной ярко-оранжевой отделки, поверх которой нанесли серую краску.

Морской дрон, найденный у берегов Румынии

Источник изображения: © Фото : ARSVOM

Длина с подвесными моторами — 9,5 метра. Это почти вдвое больше, чем у беспилотников-камикадзе Magura и Sea Baby, которые применялись Украиной против кораблей Черноморского флота и Крымского моста. Такие габариты делают судно заметным издалека, а значит, уязвимым. Но этот недостаток может компенсироваться мощью его вооружения, отмечают в Naval News.

Чей дрон

На деревянной раме “грубой выделки” была установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 “Термит” (по классификации НАТО “Стикс”). Взрывчатого вещества — около 500 килограммов.

Для сравнения: у американской ПКР “Гарпун”, которая есть на вооружении ВСУ, — 225, у ПКР “Нептун” украинского производства — всего 150.

При этом Magura берет на борт 320 килограммов груза, а Sea Baby, который атаковал мост, целых 800.

Украинский морской дрон "Авдеевка"

Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Румыния не уточняет, кому принадлежал беспилотник, однако большинство экспертов считают его украинским. Naval News пишет, что “Термиты” есть у обеих сторон конфликта. Впрочем, известно, что производитель лодок из Алабамы Silver Ships поставлял продукцию Киеву — правда, какую именно, не уточнялось. Кроме того, судно управляется с помощью системы спутниковой связи Starlink, как и другие украинские ударные дроны.

Как бы то ни было, свои тайны загадочное оружие унесет в морскую могилу. Пятого апреля румынские военные дистанционно уничтожили лодку на полигоне "Капу-Мидия" в 14 километрах от Констанцы.

Не только таран

Странная находка приоткрыла завесу тайны над военными разработками Киева. Морские беспилотники оказались одной из самых эффективных новинок военного конфликта. Относится ли найденный в Румынии безэкипажный катер к последним образцам или же, наоборот, это один из ранних и неудачных — неясно. Очевидно, концепция та же, что у “Магуры”: управляемый посредством “Старлинка” брандер, который должен таранить корабли или другие объекты.

На Украине не раз говорили о подобных системах. Так, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов* заявлял о планах установить на дрон Magura V5 ударные средства, в том числе ПВО.

Война дронов

Отметим, что ставку на дроны делает Корпус морской пехоты США. Годом ранее публике показали беспилотное надводное судно большой дальности (LRUSV). Основной вид вооружений — барражирующий боеприпас Hero-120 (вроде российского “Ланцета”). С его помощью планируют наносить урон боевым кораблям потенциального противника — например, выводить из строя системы связи. А вот потопить большие суда вряд ли удастся.

В России также разрабатывают ударные морские беспилотные системы, однако куда более актуальные. Другая задача: научиться с ними бороться. Эксперты предлагают оснащать корабли дистанционно управляемыми боевыми модулями, которые уже сегодня устанавливают на сухопутную технику.

Кроме того, российский флот тренируется в выявлении и истреблении безэкипажных катеров “воздушными” беспилотниками-камикадзе с видом от первого лица (FPV) и осколочно-боевой частью.

Аналитики сходятся в одном: в дальнейшем роль дронов в военном конфликте только усилится, причем во всех средах — на суше, в воде и воздухе.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

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