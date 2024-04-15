Аналитик рассказал, как увеличить эффективность системы ПВО России

Леонков: система ПВО должна работать в едином информационном пространстве

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Опыт специальной военной операции показал, что система противовоздушной обороны должна действовать в едином информационном пространстве, заявил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.

В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны.

"Опыт специальной военной операции демонстрирует, что все системы противовоздушной обороны должны работать в едином информационном пространстве. Оно позволяет максимально эффективно выявлять средства воздушного нападения и перераспределять поражение этих средств воздушного нападения между всеми комплексами ПВО и иным средствами, включая авиацию и системы РЭБ, которые находятся в зоне ответственности на конкретном направлении", - сказал аналитик.

Кроме того, отметил специалист, перспективные системы ПВО, как показывает практика СВО, должны эффективно отражать комбинированные удары, которые проводятся различными средствами воздушного нападения - БПЛА, крылатыми ракетами разных типов, баллистическими ракетами, включая ложные цели.

"Для отражения комбинированных ударов должны быть повышены многоканальность комплексов и их возможности по распознаванию различных типов целей", - отметил Леонков.