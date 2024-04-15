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Европа объявила о планах по запуску миссии ExoMars

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Фото: Antonio Calanni / AP
Фото: Antonio Calanni / AP.

Thales по заказу ЕКА продолжит работу над миссией ExoMars за 522 миллиона евро

Компания Thales Alenia Space по заказу Европейского космического агентства (ЕКА) продолжит разработку перспективной миссии ExoMars-2028. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Сумма соответствующего контракта составляет 522 миллиона евро. Головным исполнителем работ объявлена компания Thales Alenia Space. Запуск миссии намечен на октябрь — ноябрь 2028 года. В рамках ExoMars-2028 на поверхность Марса планируется отправить ровер Rosalind Franklin разработки компании Leonardo, оснащенный буром.

В рамках контракта планируется доработка уже существующих систем и замещение изготовленного российской стороной для отмененной после начала специальной военной операции миссии ExoMars-2022 оборудования.

В ноябре Министерство науки, инноваций и технологий Соединенного Королевства сообщило, что марсоход Rosalind Franklin не состоявшейся миссии ExoMars-2022 вместо российского спектрометра получит британский.

В июле 2022 года генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества организации с госкорпорацией «Роскосмос» по программе ExoMars-2022, запуск которой намечался на сентябрь того же года.

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Компании
ESA (ЕКА)
Leonardo
Thales
Роскосмос
Проекты
Марс
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