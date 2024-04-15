Европа объявила о планах по запуску миссии ExoMars

Thales по заказу ЕКА продолжит работу над миссией ExoMars за 522 миллиона евро

Компания Thales Alenia Space по заказу Европейского космического агентства (ЕКА) продолжит разработку перспективной миссии ExoMars-2028. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Сумма соответствующего контракта составляет 522 миллиона евро. Головным исполнителем работ объявлена компания Thales Alenia Space. Запуск миссии намечен на октябрь — ноябрь 2028 года. В рамках ExoMars-2028 на поверхность Марса планируется отправить ровер Rosalind Franklin разработки компании Leonardo, оснащенный буром.

В рамках контракта планируется доработка уже существующих систем и замещение изготовленного российской стороной для отмененной после начала специальной военной операции миссии ExoMars-2022 оборудования.

В ноябре Министерство науки, инноваций и технологий Соединенного Королевства сообщило, что марсоход Rosalind Franklin не состоявшейся миссии ExoMars-2022 вместо российского спектрометра получит британский.

В июле 2022 года генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества организации с госкорпорацией «Роскосмос» по программе ExoMars-2022, запуск которой намечался на сентябрь того же года.