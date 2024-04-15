Америка снова связывает Китай с Украиной (An Nahar, Ливан)

Российско-китайские отношения для Соединенных Штатов — как кость в горле, пишет An Nahar. Они расшатывают американскую гегемонию и разрушают однополярный миропорядок. От бессилия Вашингтон пригрозил Пекину "серьезными последствиями".

Соединенные Штаты выразили недовольство визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл (Kurt Campbell) заявил, что Вашингтон будет считать Пекин ответственным за продвижение российской армии на украинских территориях.

Его слова стали третьим предупреждением для Китая со стороны американских чиновников. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр финансов США Джанет Йеллен ранее пригрозили Китаю "серьезными последствиями", если выяснится, что Пекин поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной.

Следует отметить, что российско-китайское сотрудничество не является чем-то новым. Так почему же именно сейчас Вашингтон выражает свое недовольство развитием отношений между Москвой и Пекином?

Во-первых, США обеспокоены возможностью нового наступления России на Украине. Причин тому несколько: слабость ВСУ, заморозка проектов по оказанию помощи Киеву в Конгрессе США, неспособность европейских стран заполнить образовавшуюся брешь и выполнить свое обещание поставить Украине 1 миллион снарядов.

Во-вторых, Америка возлагает на Китай ответственность за то, что западные санкции не привели к коллапсу российской экономики. После начала специальной военной операции Россия перенаправила все объемы газа из Европы в Китай по льготным ценам. Москва смогла найти альтернативу европейским рынкам, что позволило Китаю укрепить свою промышленную базу, пока экономика страны восстанавливается после пандемии COVID-19 и проблем в секторе недвижимости.

В-третьих, в Вашингтоне считают, что дальнейшее сближение России и Китая содействует многополярности мира и укрепляет силы, призывающие к разрушению миропорядка, основанного на гегемонии Соединенных Штатов (единственный полюс влияния после распада Советского Союза). Отказ Вашингтона поддержать прекращение огня на Украине и в секторе Газа лишь подтверждает это.

Москва и Пекин обязуются укреплять свои стратегические отношения и сотрудничать по международным вопросам. Россия, как и Китай, крайне заинтересована в развитии "партнерства без границ", о котором объявили президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в 2022 году.

Пока Сергей Лавров находился в китайской столице, премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в США с официальным визитом, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом возможность вступления Японии в AUKUS — военный альянс Америки, Великобритании и Австралии.

Китай рассматривает AUKUS как азиатский аналог европейского НАТО. Пекин не бросит Россию перед лицом политики альянсов и военных блоков, которые Вашингтон создает в Тихом и Индийском океанах, чтобы противостоять подъему Китая.

Пекин также с обеспокоенностью наблюдает за деятельностью Вашингтона на Тайване и его нарастающим пренебрежением в отношении политики "одного Китая". Китайские власти опасаются, что это усилит влияние движения за независимость на острове. Победа кандидата от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ (Lai Ching-te) на президентских выборах на Тайване, которые прошли в январе, усилила опасения Пекина, поскольку он выступает за независимость острова от материкового Китая. Такой шаг разожжет войну в регионе и вынудит Китай вторгнуться на Тайвань.

Китай выражает серьезную озабоченность укреплением связей США и Филиппин и проведением ими совместных военных учений. Пекин и Манила оспаривают суверенитет над островами в Южно-Китайском море. Время от времени между силами КНР и Филиппин происходят столкновения.

В Пекине считают, что Вашингтон не имеет права критиковать китайскую внешнюю политику или вводить дополнительные санкции в отношении китайских физических и юридических лиц под предлогом их связей с российскими и китайскими компаниями, находящимися под американскими санкциями. Более того, Соединенные Штаты вводят дополнительные ограничения для американских компаний, работающих в технологическом секторе Китая, в рамках торговой войны.

Запрет на экспорт в КНР полупроводников — это попытка Америки затормозить развитие Пекина в то время, когда идет гонка за глобальное лидерство в области искусственного интеллекта (ИИ).

Вот так и надо подходить к китайско-российским отношениям, а не опираться лишь на то, что происходит на Украине.

Автор статьи: Самих Сааб (سميح صعب)