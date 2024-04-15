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Названа особенность ударивших по ВСУ ракет «Тулумбас»

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Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters.

Военный эксперт Дандыкин: сбить российскую ракету «Тулумбас» очень непросто

Сбить российскую ракету для поражения прочных укрытий «Тулумбас» очень непросто, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Об особенностях ударивших по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении ракет он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это тактические ракеты "воздух-поверхность". Они позволяют более эффективно уничтожать боевую технику противника. Сбить эту ракету можно, но это очень непросто. А с учетом ситуации с противовоздушной обороной у врага, которая сейчас на грани краха, это практически невозможно», — поделился Дандыкин.

Ранее самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» по опорным пунктам ВСУ на авдеевском направлении. Согласно информации Министерства обороны России, все указанные цели были успешно поражены. Полет проводился в штатном режиме.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-13
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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