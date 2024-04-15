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Интерфакс-АВН

Более десяти кораблей Балтфлота участвовали в учении по отражению авиаударов "противника"

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Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ / ТАСС.

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника отработали российские боевые корабли на Балтике, сообщили в Балтийском флоте в субботу.

"В акватории Балтийского моря в различных секторах морского полигона корабельные силы отразили воздушную атаку условного противника, отработав алгоритм организации противовоздушной обороны за исключением практического применения оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, налет авиации условного противника имитировали самолеты и вертолеты морской авиации, а цели в виде ракет имитировались электронным способом.

В Балтфлоте сообщили, что к тренировке привлекались экипажи трех корветов, сторожевой корабль, три малых ракетных корабля, два малых противолодочных корабля, морские тральщики и ракетные катера. Также были задействованы расчеты противовоздушной обороны.

"В ходе тренировки были отработаны вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения воздушного противника по пунктам базирования, распределения целей и постановки огневых задач по различным каналам связи", - отметили в сообщении.

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Страны
Россия
Проекты
БФ
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