Войти
ТАСС

Балтфлот отработал вывод сил из-под удара "противника" с участием более 10 кораблей

306
0
0
Корвет Балтийского флота "Сообразительный"
Корвет Балтийского флота "Сообразительный".
Источник изображения: rg.ru

К учениям привлекали экипажи корветов "Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный", сторожевой корабль "Неустрашимый", малых ракетных кораблей "Серпухов", "Наро-Фоминск", "Одинцово"

КАЛИНИНГРАД, 13 апреля. /ТАСС/. Более 10 надводных кораблей Балтийского флота приняли участие в учениях, на которых отрабатывались задачи по выводу сил из-под удара "противника", сообщила пресс-служба флота.

"В ходе плановой тренировки корабельные силы Балтийского флота отработали практические задачи по выводу из-под удара и развертыванию в районе рассредоточения в соответствии с планом боевой подготовки флота", - говорится в сообщении.

К учениям привлекались экипажи корветов "Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный", сторожевой корабль "Неустрашимый", малых ракетных кораблей "Серпухов", "Наро-Фоминск", "Одинцово", малых противолодочных кораблей "Кабардино-Балкария", "Алексин", морских тральщиков и ракетных катеров - всего более десяти надводных кораблей флота. Кроме того, к мероприятию боевой подготовки привлекались расчеты ПВО соединения противовоздушной обороны.

"В акватории Балтийского моря корабельные силы отразили воздушную атаку условного противника, отработав алгоритм организации противовоздушной обороны за исключением практического применения оружия. Корабли, находившиеся при проведении мероприятий боевой подготовки в море на выполнении задач по предназначению, также отработали весь комплекс мероприятий в соответствии с нормативами", - отметили в пресс-службе. Там уточнили, что налет авиации условного противника имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, цели в виде ракет условного противника имитировались электронным способом.

В ходе тренировки также были отработаны вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения воздушного противника по пунктам базирования, распределения целей и постановки огневых задач по различным каналам связи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
13.08.2007
ВМФ РФ после гибели АПЛ "Курск" совершенствует спасательные службы
25.06.2007
ВМФ России успешно испытал новейший комплекс "Пантера плюс"
21.06.2007
На Балтике проходит испытания новейший скафандр
21.06.2007
На учениях Балтфлота опробуют нормобарический скафандр спасателя
21.06.2007
Подлодку спасут суперсредства
12.02.2007
Летом на Балтфлоте проведут учения с использованием аппарата "Пантера"
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 18:33
  • 60
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 15.04 17:12
  • 2
В России назвали главный козырь Ирана
  • 15.04 17:04
  • 826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 13:51
  • 6
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 15.04 12:35
  • 12
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 15.04 12:00
  • 1
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 11:12
  • 1
Эксперт: российские базы БПЛА у Севморпути нужны из-за эскалации в Арктике со стороны США
  • 15.04 10:54
  • 1
США не хотят большой войны на Ближнем Востоке, пытаются держать баланс и проявлять сдержанность, считает Медведев
  • 15.04 09:26
  • 1
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 15.04 08:54
  • 1
Мантуров анонсировал запуск многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" в 2030 году
  • 14.04 19:48
  • 3
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 14.04 19:09
  • 2699
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 19:08
  • 3
Империя или хаос: зачем Европе украинский конфликт? - Мнения ТАСС
  • 14.04 18:19
  • 11
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 14.04 18:16
  • 21
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»