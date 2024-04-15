Балтфлот отработал вывод сил из-под удара "противника" с участием более 10 кораблей

К учениям привлекали экипажи корветов "Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный", сторожевой корабль "Неустрашимый", малых ракетных кораблей "Серпухов", "Наро-Фоминск", "Одинцово"

КАЛИНИНГРАД, 13 апреля. /ТАСС/. Более 10 надводных кораблей Балтийского флота приняли участие в учениях, на которых отрабатывались задачи по выводу сил из-под удара "противника", сообщила пресс-служба флота.

"В ходе плановой тренировки корабельные силы Балтийского флота отработали практические задачи по выводу из-под удара и развертыванию в районе рассредоточения в соответствии с планом боевой подготовки флота", - говорится в сообщении.

К учениям привлекались экипажи корветов "Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный", сторожевой корабль "Неустрашимый", малых ракетных кораблей "Серпухов", "Наро-Фоминск", "Одинцово", малых противолодочных кораблей "Кабардино-Балкария", "Алексин", морских тральщиков и ракетных катеров - всего более десяти надводных кораблей флота. Кроме того, к мероприятию боевой подготовки привлекались расчеты ПВО соединения противовоздушной обороны.

"В акватории Балтийского моря корабельные силы отразили воздушную атаку условного противника, отработав алгоритм организации противовоздушной обороны за исключением практического применения оружия. Корабли, находившиеся при проведении мероприятий боевой подготовки в море на выполнении задач по предназначению, также отработали весь комплекс мероприятий в соответствии с нормативами", - отметили в пресс-службе. Там уточнили, что налет авиации условного противника имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, цели в виде ракет условного противника имитировались электронным способом.

В ходе тренировки также были отработаны вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения воздушного противника по пунктам базирования, распределения целей и постановки огневых задач по различным каналам связи.