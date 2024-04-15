Китай разрабатывает новый лёгкий танк со 105-мм пушкой

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В китайских соцсетях опубликован снимок нового легкого танка, разрабатываемого ОПК страны. Судя по снимкам, эта легкая машина огневой поддержки представляет собой усовершенствованную версию гусеничной БМП VN20. Вооружение новинки представлено 105-мм пушкой с автоматической системой заряжания, что значительно повышает огневую мощь легкой бронетехники.

Как отмечает издание Аrmyrecognition, дизайн и характеристики новой китайской бронетехники очень похожи на западные аналоги, при этом наиболее близким является шведский легкий танк CV90105 разработки компании BAE Systems, который также оснащен 105-мм пушкой и базируется на шасси CV90. При этом, по мнению издания, Китай стремится не только производить аналоги западной техники, но и превосходить их.

Несмотря на то, что в настоящее время пока неясно, существует ли уже покупательский спрос на подобную технику или производитель предвидит будущие потребности рынка, расширяя возможности бронетехники. Однако, при этом новая разработка представляет собой еще один шаг в продолжающейся экспансии Китая в военном секторе, потенциально меняя динамику рынка легкой бронетехники.

Отмечаемый на мировых рынках рост спроса на более легкую и универсальную бронетехнику обусловлен необходимостью быстрого развертывания и адаптации в различных боевых ситуациях. Эта тенденция отражается, прежде всего, в растущем спросе на легкие и средние танки, которые сочетают в себе эффективную огневую мощь с повышенной мобильностью.

VN20, разработанная китайской государственной оборонной компанией Norinco, впервые была продемонстрирована на авиасалоне в Чжухае в 2020 году и считается одной из наиболее хорошо защищенных и вооруженных гусеничных БМП в мире. Машина оснащена баллистической и противоминной защитой STANAG 4569.