Электроника зацепилась за проводки

Китайские банки начали блокировать оплату компонентов

С конца марта китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники, говорят участники рынка. По их словам, первые сложности с оплатой, возникшие еще в декабре, касались в основном готовой продукции. Теперь же возникли проблемы с компонентами для серверов, систем хранения данных и ноутбуков. Эксперты отмечают, что Китай выступает фактически монопольным поставщиком, поэтому у российских компаний могут возникнуть серьезные трудности и задержки производства.

Отечественные производители электроники с конца марта получают от китайских партнеров письма о том, что не проходит оплата от российского юрлица через китайские банки, рассказал “Ъ” собеседник среди участников рынка. По его словам, банки начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники («кит-наборы», в них входят процессоры, корпуса устройств, аккумуляторы для планшетов, экраны и др.), в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и др.

Источник “Ъ” уточнил, что оплата блокируется «даже у тех организаций, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами».

«Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне»,— говорит он.

В IT-холдинге Fplus подтверждают информацию о проблемах: «Мы, как и все ведущие игроки индустрии, испытываем давление со стороны вторичных санкций и работаем, чтобы максимально сгладить их последствия». Основатель АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» («СМИ Холдинг») Александр Калинин также подтвердил “Ъ” проблемы с оплатой услуг поставки и производства электроники через китайские банки.

По словам господина Калинина, с декабря 2023 года азиатские финансовые структуры «не пропускали оплату товаров со стороны российских юрлиц на поставки готовой продукции» (компьютеры, СХД, серверы и др.), а с начала апреля возникли проблемы с компонентами и «кит-наборами»: «Отечественные разработчики, которые заказали компоненты из Китая, не могут приступить к финальной сборке своей продукции в РФ». Он считает, что в ситуацию «должен вмешаться ЦБ РФ и договориться с китайской стороной о проведении оплаты».

В январе Bloomberg сообщал, что после угроз США в адрес китайских банков о санкциях при выявлении сотрудничества с РФ, они ужесточили контроль операций. «Известия» писали, что крупные китайские банки, в их числе Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank и др., перестали принимать платежи в юанях из РФ.

Проблемы с финансовой логистикой через китайские банки наблюдаются в оплате практически всех товаров и услуг, уточняет председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич:

«В декабре 2023 года американский регулятор собрал глав китайских банковских организаций и пригрозил вводом против них санкций в случае выявления сотрудничества с российскими юрлицами. Поэтому пока перспективы не радужные».

Он добавляет, что блокировки оплаты коснулись «почти всех азиатских банков».

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская рассказала, что «всеобщая проблема с платежами в Китай стала нарастать примерно с февраля и, можно сказать, достигла апогея в апреле». По ее оценке, более чем у половины импортеров не доходят платежи до китайских получателей вне зависимости от того, под санкциями ли товар, банк-отправитель и какой китайский банк используется китайским поставщиком. Госпожа Шленская добавила, что по этой причине отгрузки товаров из Китая упали примерно втрое, при этом до сих пор не было найдено схем оплаты, чтобы платеж доходил наверняка.

Сейчас прорабатываются альтернативные сценарии оплаты, отмечает собеседник “Ъ” среди российских производителей электроники, однако эта проблема «затягивает производство отечественной электроники примерно на полгода, так как в ближайшие два-три месяца не будет никаких отгрузок компонентов и комплектов для сборки в адрес любого российского производителя».

Тимофей Корнев, Наталья Скорлыгина