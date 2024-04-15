ВМС США планируют разместить «интеллектуальные» бомбы SDB-II на самолетах F/A-18

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ВМС США собираются разместить бомбу малого диаметра SDB-II на борту самолета F/A-18E/F. Таким образом, ВМС присоединятся в ВВС страны, которые уже используют эти бомбы.

Команда ВМС и ВВС, а также заинтересованные стороны неустанно работали над ускорением внедрения этого оружия

— сказал менеджер программы Navy SDB-II Тайлер Альт, добавив, что это оружие даст американским военным новые возможности.

SDB-II, или Ground Bomb Unit-53B (GBU-53B) представляет собой высокоточное ударное оружие воздушного базирования, которое позволяет истребителю поражать движущиеся и неподвижные цели. Оно может применяться в неблагоприятных погодных условиях благодаря трехрежимной головке самонаведения, которая использует инфракрасный и миллиметровый радары, позволяющие видеть сквозь туман, дым и дождь.

Оружие имеет возможность получать обновленные координаты цели во время полета по двусторонней связи. Используя сетевые опции, SDB-II позволяет бортовым или наземным диспетчерам отправлять обновления целей в полете.

ВМС США занимается внедрением высокоточного оружия подобного SDB-II для обеспечения военно-морской авиации всем необходимым при любом конфликте в любое время и в любом месте, отмечают в ведомстве.