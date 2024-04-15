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РИА Новости

Япония в СБ ООН осудила Россию и вспомнила бомбардировки, не упомянув США

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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / МИД РФ

Япония в СБ ООН обвинила РФ, вспомнив о Хиросиме и Нагасаки, но не упомянув США

МОСКВА, 13 апреля/ Радио Sputnik. Токио "не смирится с российской ядерной угрозой", заявила зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященного обсуждению ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Информагентство отмечает, что при этом дипломат упомянула об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, но не стала говорить, что за этим стоят США.

Представители стран Запада и поддерживающая их Япония в контексте украинского конфликта регулярно распространяют ложный тезис о якобы угрозах России применить ядерное оружие.

"Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия", – сказала Сино.

Она добавила, что "катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться".

Кто именно несет ответственность за бомбардировки, японский дипломат не упомянула, говорится в материале РИА Новости.

Хиросима и Нагасаки – единственные в истории населенные пункты, подвергшиеся атомной бомбардировке. В 1945 году США сбросили на эти города бомбы "Малыш" и "Толстяк", что привело к гибели от 150 до 246 тысяч человек, в основном мирных жителей.

Радио Sputnik также писало об обращении переживших бомбардировку жители Хиросимы к премьеру Японии Фумио Кисиде.

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