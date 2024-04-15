Полковник рассказал о способах защиты от дронов в зоне СВО

Полковник Кошкин: простой дробовик эффективен против дрона

Системы противовоздушной обороны (ПВО) не так эффективны в борьбе с дронами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Чаще, по его словам, используются системы радиоэлектронной борьбы.

«Там, где есть прогрессивное вооружение, которым являются дроны, всегда есть и прогрессивное противодействие. Средства ПВО для дронов слишком дороги, поэтому стали использовать и разрабатывать системы РЭБ, — рассказал Кошкин. — Надо сказать, что даже простой дробовик, с которым ходят на охоту, который стреляет снопом дроби, оказался эффективнее автомата, пытающегося сбить дрон».

Также эффективны, по словам полковника, оказались спаренные системы, пулеметы, их часто используют военные для того, чтобы сбить дрон, приближающийся к расположению части.

«РЭБ очень эффективен, но дроны тоже совершенствуются, создают такие, которые могут их обходить. Потому с одной стороны идет постоянное совершенствование дронов, с другой — методов поражения. В такой ситуации на сегодняшний день, на мой взгляд, мы достигли пика и продолжаем совершенствовать все системы», — заключил Кошкин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что сегодня предлагается использовать радиолокационные станции кругового обзора для борьбы с дронами. Их можно поднимать на аэростатах, что увеличит дальность обзора.