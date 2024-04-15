Может уничтожить небольшой город. В России успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

МО РФ сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты
12 апреля с полигона Капустин Яр в Астраханской области произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.
Пуск производился боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Также ставилась задача подтвердить стабильность находящихся на вооружении ракет.
Минобороны России
Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане.
Ракета может уничтожить небольшой город
В ноябре 2022-го редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев заявил, что стратегический ракетный комплекс «Ярс» может полностью уничтожить небольшой город.
Дмитрий Корнев
редактор портала MilitaryRussia
Он назвал и иные преимущества. Среди них — массовое производство, комплекс состоит на вооружении российских войск в больших количествах. Еще одной особенностью эксперт назвал наличие мобильной версии «Ярсов». Они не требуют привязки к месту и могут наносить удар из любой точки маршрута патрулирования.
В том же месяце китайское издание Baijiahao призвало Запад отступить из-за российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая способна поразить любой уголок мира.
В мае 2023-го обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик заметил, что МБР модернизированного российского боевого ракетного комплекса (БРК) «Ярс» станет труднее перехватывать.
Запущенную с полигона Капустин Яр ракету видели жители нескольких регионов России
Запущенную с полигона Капустин Яр межконтинентальную баллистическую ракету видели в небе жители нескольких регионов России.
След от запущенной за тысячи километров ракеты наблюдали жители Оренбурга, он был похож на комету с длинным хвостом, отмечало издание Orenburg Media.
В небе над Кунашакским районом Челябинской области вечером 12 апреля был замечен светящийся объект, сообщало URA.RU. Об этом изданию рассказал очевидец, он предположил, что это была ракета, выпущенная с Капустина Яра.
очевидец
Запуск также видели жители Буденновского и Нефтекумского округов Ставропольского края. След ракеты наблюдали в Самаре и Волгограде.