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Может уничтожить небольшой город. В России успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

МО РФ сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты

12 апреля с полигона Капустин Яр в Астраханской области произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.

Пуск производился боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Также ставилась задача подтвердить стабильность находящихся на вооружении ракет.

Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме

Минобороны России

Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане.

Ракета может уничтожить небольшой город

В ноябре 2022-го редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев заявил, что стратегический ракетный комплекс «Ярс» может полностью уничтожить небольшой город.

Точных данных нет, но считается, что это не менее пятисот килотонн. Это очень мощный заряд, который может полностью уничтожить, к примеру, небольшой город

Дмитрий Корнев

редактор портала MilitaryRussia

Он назвал и иные преимущества. Среди них — массовое производство, комплекс состоит на вооружении российских войск в больших количествах. Еще одной особенностью эксперт назвал наличие мобильной версии «Ярсов». Они не требуют привязки к месту и могут наносить удар из любой точки маршрута патрулирования.

В том же месяце китайское издание Baijiahao призвало Запад отступить из-за российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая способна поразить любой уголок мира.

В мае 2023-го обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик заметил, что МБР модернизированного российского боевого ракетного комплекса (БРК) «Ярс» станет труднее перехватывать.

Запущенную с полигона Капустин Яр ракету видели жители нескольких регионов России

Запущенную с полигона Капустин Яр межконтинентальную баллистическую ракету видели в небе жители нескольких регионов России.

След от запущенной за тысячи километров ракеты наблюдали жители Оренбурга, он был похож на комету с длинным хвостом, отмечало издание Orenburg Media.

В небе над Кунашакским районом Челябинской области вечером 12 апреля был замечен светящийся объект, сообщало URA.RU. Об этом изданию рассказал очевидец, он предположил, что это была ракета, выпущенная с Капустина Яра.

Это длилось не больше минуты. Что-то прокатилось по небу. Осветилось как днем

очевидец

Запуск также видели жители Буденновского и Нефтекумского округов Ставропольского края. След ракеты наблюдали в Самаре и Волгограде.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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