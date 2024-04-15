Трамп: республиканцы рассматривают возобновление помощи Киеву, но только в виде кредита

Бывший американский лидер также выразил уверенность, что при нем конфликт на Украине не мог бы разгореться

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредита. Об этом он заявил, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции со спикером Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майком Джонсоном. Являющиеся однопартийцами Джонсон и Трамп пообщались с журналистами по завершении встречи в поместье экс-президента Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Что касается законопроекта о помощи Украине, если спикер будет продвигать его, мы рассматриваем его прямо сейчас <...> и мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы [США] продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов. Гораздо важнее для меня то, что Европа должна сделать шаг вперед, это они должны дать деньги, они должны сравнять [объемы военной помощи Украине с США]. Если они этого не сделают, я буду очень расстроен, потому что они пострадали гораздо больше, чем мы", - подчеркнул он.

Между тем Трамп, который, вероятнее всего, будет официально выдвинут Республиканской партией США в качестве ее кандидата в президенты на предстоящих в ноябре выборах, выразил уверенность, что при нем конфликт на Украине не мог бы разгореться. "Ситуация на Украине никогда бы не случилась, если бы я был президентом. И это все говорят, включая демократов, это вызывает возмущение у людей. Миллионы людей погибают, миллионные [потери] людей с обеих сторон", - считает 77-летний политик.

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Сенат при поддержке некоторых республиканцев 13 февраля принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Беседуя 27 февраля с журналистами после встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон тогда обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.