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ТАСС

Reuters: чиновники США утверждают, что КНР помогает РФ наращивать оборонную мощь

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Источник изображения: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Как отметило агентство, американские должностные лица признали, что Китай не передает России смертоносные вооружения

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Американские чиновники утверждают, что Китай оказывает России поддержку в проведении специальной военной операции на Украине, помогая наращивать оборонную мощь в самых крупных со времен СССР масштабах. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, официальные лица США высокого ранга изложили на брифинге для журналистов основанную на рассекреченных разведданных версию, согласно которой Пекин якобы поставляет Москве технологии для производства беспилотников и ракет, спутниковые снимки и производственные станки. Американская сторона полагает, что поставки из Китая "заполняют критические пробелы в российском производстве" и позволяют России "осуществлять самое амбициозное наращивание оборонных возможностей со времен советской эпохи в более короткие сроки, чем [США] считали возможным в начале конфликта". При этом чиновники признали, что КНР не передает РФ смертоносные вооружения.

Проводившие брифинг должностные лица США назвали список китайских компаний и организаций, которые, с точки зрения Вашингтона, поставляют в Россию продукцию двойного или исключительно военного назначения или участвуют в ее совместном производстве. С точки зрения представителей вашингтонской администрации, в 2023 году 90% российского импорта микроэлектроники пришлось на Китай, чья продукция якобы использовалась для производства ракет, танков и самолетов.

"Мы считаем, что один из наиболее важных шагов, которые мы можем предпринять в настоящее время в поддержку Украины, - это убедить КНР перестать помогать России в восстановлении оборонно-промышленного комплекса", - приводит Reuters слова одного из чиновников. Он утверждал, что без помощи Китая России будет трудно продолжать участие в украинском конфликте.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга сообщила на специальном телефонном брифинге для журналистов, что президент США Джо Байден довел до председателя КНР Си Цзиньпина в состоявшемся между ними 2 апреля телефонном разговоре обеспокоенность Вашингтона помощью, которую Пекин якобы оказывает Москве в связи с конфликтом на Украине. Китай неоднократно отрицал передачу России вооружений для использования на украинской территории.

9 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что вашингтонская администрация не обнаружила доказательств оказания Китаем прямой военной помощи России в связи со спецоперацией. 

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