Европа боится увязнуть в украинской кровавой трясине. Выход есть (Časopis argument, Чехия)

ČA: конфликт на Украине открыл путь для новой архитектуры безопасности в Европе

На Западе положение Украины вызывает все больше беспокойства, переходящего в истерию, пишет ČA. Все больше людей разочаровываются в поддержке Киева и начинают задумываться о создании новой архитектуры безопасности в Европе. Нынешний момент открывает возможности для изменений, уверен автор статьи.

Оскар Крейчи

Ускоряющееся снижение качества правящего слоя на Западе сегодня видит, наверное, каждый. Внешние признаки заметны в общественном информационном поле, где сниженный уровень политиков пересекается с тем же явлением в журналистике. Постепенно обозначился принцип: чем меньше знаний, чем меньше эмпатии у борца за только ему доступную правду, тем длиннее его список "дезинформаторов". Люди такого сорта есть по обе стороны баррикады, но те, то у власти, куда опаснее. Прежде всего потому, что священный бой с дезинформацией отличается от чистой пропаганды тем, что пропаганда работает в основном со словами и образами, а бой с дезинформацией ведется еще и запретами, запугиванием, дискредитацией, то есть инструментами насильственной политической борьбы. Я уже не говорю о том, что борьба с дезинформацией порой превращается в выгодный бизнес для тех, кто присосался к государственному или евросоюзному бюджету.

Работы у борцов с дезинформацией на самом деле немало. Особенно сейчас, когда в Чешской Республике растет число тех, кто считает тандем Фицо — Пеллегрини более подходящим для руководства страной, чем парочку Фиала — Павел. Официальные борцы с дезинформацией обязаны в первую очередь помешать тому, чтобы люди что-то помнили. Ведь политики, которые еще в 2018 году на уровне Европейского парламента рекомендовали, а потом в Европейской комиссии постановили, что ЕС откажется от смены летнего времени на зимнее, должны и впредь поучать, как нужно работать. Но главное, чтобы все забыли о евросоюзном хаосе вокруг миграционной политики, о проигранной битве с пандемией коронавируса и игнорировали факты, дискредитирующие прекрасный европейский "Зеленый курс". Также нужно помешать, чтобы избиратели в Европейском Союзе разглядели беспомощность Европейского парламента и Европейской комиссии, которые не способны предложить ни одной конструктивной идеи для восстановления мира на Украине. А чего стоит генеральный секретарь НАТО, который накануне 75-й годовщины основания альянса заверил всех, что "в рамках подготовки к историческому саммиту в Вашингтоне НАТО продолжит помогать Украине", причем "наша поддержка будет неизменной"? Разве не он говорил то же в 2022 году, когда НАТО вслед за Соединенными Штатами бросила своих давних союзников на произвол судьбы и бежала из Афганистана?

Победа на Украине

Беспокойство из-за Украины на Западе растет. Причин на то несколько. Во-первых, успехов на фронте добиваются российские войска. Становится очевидно, что украинская армия, даже если она будет воевать с полным самоотречением, своими силами победить не может. Отсюда и рост истерии, которая в Париже достигла уровня призывов отправить войска стран Североатлантического альянса на украинский фронт. Кроме того, по той же причине консультации провели французский министр обороны со своим российским коллегой. Кстати, воинственные субъекты в Чехии и Словакии забыли об этом сообщить с таким же энтузиазмом, с каким они комментировали встречу российского и словацкого министров иностранных дел. Вторая проблема заключается в том, что в США растет число и влияние аналитиков, политиков и журналистов, которые видят военную безнадежность и неприемлемую цену поддержки киевского режима. Это тормозит военную и финансовую помощь из-за океана и возлагает бóльшее бремя на плечи тех европейских безумцев, кто обещает поражение России. В том числе на тех, кто сидит в Праге, кто проводит сбор средств для закупки артиллерийских снарядов (со временем это назвали бы "милитаристской благотворительностью), вероятно, полагая, что это может что-то изменить. Пусть Конгресс и одобрит еще 60 миллиардов долларов для Киева, что будет через год – полтора? Еще больше денег и оружия? А может, солдат?

Еще одна проблема — постепенно приближающиеся выборы президента США. Они могут пошатнуть американскую решимость поддерживать украинский фронт, как однажды уже случилось с Афганистаном. Кроме того, за всем этим скрывается еще одна большая тайна. Учитывая углубляющийся кризис либеральной демократии на Западе, сейчас главный вопрос не то, кто победит на выборах американского президента, а то, как поведут себя приверженцы проигравшего лагеря.

Архитектура мира

Политическая культура правящего слоя теперь лишена историчности, способности воспринимать текущие события в контексте истории, учиться на моделях решения прежних кризисов, видеть необходимость готовиться к ситуации, которая возникнет после вооруженного конфликта на Украине. Когда начнутся переговоры о конце вооруженного конфликта, самое важное будет не то, как изменятся границы России или Украины, а удастся ли создать новую архитектуру безопасности Европы.Потребность в этой новой архитектуре ощущалась еще задолго до вооруженного конфликта на Украине. Можно даже сказать, что однажды после холодной войны уже удалось встать на этот путь. Это произошло после того, как НАТО напала на Югославию, нарушив тем самым не только международное право, но и дух и положения своего собственного уставного документа, ведь в Вашингтонской декларации 1949 года говорится о защите стран-членов альянса и о верности Уставу ООН. Именно те бомбардировки Югославии определили международные отношения после завершения холодной войны, в результате чего мы и дошли до нынешнего глубокого кризиса. Но нынешний момент также открывает возможности для изменений.

После войны в Югославии все остались недовольны. Москва поняла, что Вашингтон и Брюссель не воспринимают ее мнение всерьез. США и НАТО хоть и сумели отторгнуть Косово, но не смогли сломить дух сопротивления у сербов. В такой атмосфере, через несколько месяцев после окончания агрессии альянса, в Стамбуле на самммите ОБСЕ был подписан документ под названием "Хартия европейской безопасности". В ней, в частности, говорится, что "каждая страна-подписант обладает равными правами на безопасность", причем "никто не будет укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других государств. В рамках ОБСЕ ни одно государство, группа государств или организация не может быть наделена преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния". Под этим документом свои подписи поставили и американский, и российский президент.

Прекрасные и слишком быстро забытые слова. Через несколько лет, а точнее на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году, пригласить в альянс обещали Украине, Грузии и Северной Македонии. Возможно, после войны в Югославии державы еще не были готовы к реальным компромиссам и пониманию необходимости в новом консенсусе. Они обошлись прокламациями и продолжили политику, которая привела к войне не только в Югославии, но и на Украине. Было бы колоссальной ошибкой, если бы после конфликта на Украине мир снова упустил бы возможность, которую дает осознание ужасов и тщетности войны. Если и может быть смысл у тысяч погибших с обеих сторон, то пусть это будет шаг к новому пониманию безопасности, то есть к жизни без страха и нужды. Что породит конфликт НАТО против России на Украине?

Самое время подумать, каким должен быть мир, чтобы он продержался дольше Вестфальского, подписанного после Тридцатилетней войны, или тот, который гарантировал Версальский мирный договор после Первой мировой и Потсдамский договор после Второй мировой войны. На сегодня самым успешным с точки зрения устройства Европы был Венский конгресс после Наполеоновских войн, хотя и он привнес в Европу гармонию только на определенное время. Решать будущее нужно с холодной головой, не впадая в истерику.

На вечные времена

Необходимые изменения в устройстве Европы должны инициировать, прежде всего, державы. Опыт показывает, что представители государств, в которых меняется режим, склонны как можно заметнее и громче объявлять о своей преданности новым ценностям и новым союзникам. Так было и с первым либеральным ельциновским руководством России после обвала Советского Союза. Кроме того, малые государства также склонны искать не только сильных союзников, но и слепо плясать под их дудку и заискивать перед ними. Так делают даже те государства, у которых в исторической памяти должны были запечатлеться воспоминания о мюнхенском предательстве. Державы, по крайней мере пока, действуют, преимущественно исходя из своих интересов, а не сообразно подписанными ими договоренностям. Кстати, международному праву известен принцип "rebussic stantibus", согласно которому можно выйти из договора, когда обстоятельства коренным образом изменились.

Из-за печальных последствий политики Белого дома на востоке Европы и на западе Азии Вашингтон потряхивает. В начале прошлой недели состоялся телефонный разговор между американским президентом Джо Байденом и его китайским партнером Си Цзиньпином. Разговор весьма поучительный. Достаточно сравнить официальное сообщение Белого дома и информацию агентства "Новый Китай" об этой беседе. Различия налицо, например, в том, что американцы ничего не сообщили о мнении китайской стороны, тогда как китайцы информировали о позиции Белого дома. Важно, однако, то, что стороны договорились о продолжении диалога, в том числе по оборонным вопросам. В Китай немедленно вылетела министр финансов США, а в скором времени туда собирается и Госсекретарь. Возможно, они думают, что Китай может помочь США выбраться из кровавой трясины на Украине. На эту мысль наводит и сообщение Белого дома о беседе с китайским президентом. Может, и безумное заявление Елисейского дворца предназначались для того, чтобы каждый, кто способен думать, понял, что по трупам солдат НАТО на Украине ни к чему не прийти…

Барская любовь

Можно верить словам конкретных людей, но державы поступают иначе. Известны слова лорда Палмерстона, много раз занимавшего пост министра и дважды премьера правительства Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. В марте 1848 года в Нижней палате: "У нас нет ни единого вечного союзника или вечного врага. Наши интересы вечны и неизменны, и наша обязанность ими руководствоваться". Каждый, кто помнит, как Михаил Горбачев бросил своих союзников на произвол судьбы в тонущем корабле социалистического сообщества, стремясь спастись самому, помнит строки: "Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь". В интересах Соединенных Штатов было уйти из Афганистана, а союзникам оставалось либо приспособиться, либо им нашли бы замену. В данном случае они приспособились и сидят тише воды, ниже травы.

Итак, еще раз повторю. Неизменны интересы держав, а не их союзники или враги. Генеральный секретарь НАТО, которому вверено не формировать политику альянса, а пропагандировать ее, еще как-то сможет выплыть и в новых водах. А как быть мелкоте из чешского МИДа или парламента? От них ничего не зависит — они приспособятся. Или им найдут замену.