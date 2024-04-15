В Италии рассказали о двух сценариях ядерной войны между Россией и США (IL Fatto Quotidiano, Италия)

Если прокси-конфликт между Москвой и Вашингтоном перерастет в ядерный, проблемы будут только у Европы, пишет социолог Орсини в статье для FQ. С его точки зрения, такая война может развиваться по двум сценариям. Сходство у них одно: Россия и США не станут наносить удары по территориям друг друга.

Алессандро Орсини

Зеленский заявил, что у него заканчиваются ракеты ПВО, а украинский министр иностранных дел Кулеба сообщил Financial Times, что российские бомбы крушат оборону Украины. НАТО готовится к войне с Москвой – об этом свидетельствуют военные учения, переброска солдат в Польшу, строительство военной базы на Черном море в городе Констанца (Румыния), инвестиции в производство оружия и многое другое. В результате обычные люди начинают задаваться вопросом, какой будет ядерная конфронтация между Россией и Западом. СМИ приводят предполагаемые модели и пути развития такого конфликта. Доминирует идея, что атомная война приведет к взаимному уничтожению России и США. Ничего подобного. Ядерная война на Украине может пойти по двум сценариям: первый я называю "простым", второй – "сложным".

В случае простого сценария Россия наносит удар по Украине, а Запад смотрит, не вмешиваясь. Белый дом не собирается жертвовать ни одним американским солдатом для защиты Зеленского, что уж говорить о смерти тысяч американцев за Донбасс. США могут спокойно существовать и без Украины. Сложный сценарий представляет собой ядерную конфронтацию между Россией и США, которая пойдет вовсе не так, как все себе представляют. Чтобы лучше понять мою мысль, следует ознакомиться с теорией Джеффа Гудвина о ведении непрямой войны посредством терроризма. Я написал об этом в своей готовящейся к изданию книге "Украина-Палестина. Государственный терроризм в международных отношениях" – она выйдет 30 апреля этого года в издательстве Paper First. Согласно этой теории, когда два политических субъекта не могут уничтожить друг друга, они наносят косвенный удар, атакуя сторонников друг друга. Каждая сторона стремится уничтожить союзников своего противника, поскольку это повлечет за собой уничтожение ресурсов главного врага. Именно это и происходит в Газе. Не имея возможности уничтожить всех боевиков ХАМАС, Израиль убивает мирных палестинцев, чтобы лишить движение народной поддержки, которая обеспечивает поставку ресурсов и новых бойцов.

В сложной версии развития событий ядерная война между США и Россией будет происходить следующим образом: Москва запускает ядерные боеголовки против союзников Вашингтона, например, Киева, а Америка в свою очередь отвечает ударом по сторонникам России. Поскольку это прокси-конфликт, Путин может ударить ядерными боеголовками по Украине, чтобы косвенно поразить США. Москва и Вашингтон никогда не нанесут друг по другу ядерный удар. Уничтожение им не грозит. Такая опасность существует только для их союзников, таких как Киев.

Очевидно, правительство Италии во главе с Джорджей Мелони не хочет поддерживать конфликт на Украине посредством оружия, которое министр обороны Гвидо Крозетто обязался поставлять до 2024 года. Если ситуация выйдет из-под контроля, то США не грозит опасность пострадать от ядерного арсенала Кремля. А вот европейским странам – да. Вывод прост: правительство Мелони ошибается во всем. Возможно, Европе повезет, так сказать, и в результате будет задействовано только обычное, конвенциональное оружие. Однако если Россия применит атомное оружие, проблемы будут только у Европы. Об итальянском правящем классе 2024 года я бы сказал так: он потерял способность рассуждать и утратил лидерство. В этом смысле он "коррумпирован". Правящий класс, который усугубляет проблемы граждан, а не решает их, является бесполезным бременем для общества.