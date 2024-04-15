Киев заявил, что активно ведет переговоры с партнерами о трех батареях западных систем ПВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас уже идут активные переговоры по двум батареям Patriot и одной батарее SAMP-T

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Украины в настоящее время ведут активные переговоры с зарубежными странами о поставке двух батарей зенитных ракетных комплексов Patriot и одной батареи SAMP-T. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас уже идут активные переговоры по двум батареям Patriot и одной батарее SAMP-T. И в принципе, если бы была сейчас готовность стран, где они размещены, их нам передать, то это был бы вопрос недель. И мы бы их получили", - сказал он в эфире телеканала "Рада". При этом Кулеба не уточнил, с какими именно странами Киев ведет переговоры об этом.

Власти Украины регулярно сообщают о нехватке систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет к ним и призывают Запад передать их Киеву. В частности, во вторник глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина "отчаянно просит" у сообщества срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна оказалась в очереди за Patriot и ракетами к ним, а с Западом сложно договориться о новых поставках. В марте Кулеба посетовал, что западные страны не собираются передавать Киеву дополнительные комплексы Patriot.