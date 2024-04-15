FT: страны Евросоюза отказываются предоставлять Украине комплексы Patriot

По информации газеты, Киев пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение ВСУ свои комплексы Patriot

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Страны Евросоюза отвечают отказом на просьбы Киева предоставить Украине ЗРК Patriot. Об этом пишет британская Financial Times.

"Им нужно всего семь [батарей]. Однако тут все сложно", - заявил изданию источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, которые были подтверждены другим собеседником издания, в настоящий момент Киев пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение ВСУ свои комплексы Patriot.

В 2023 году Германия передала Киеву две таких системы из запасов Бундесвера, однако на этой неделе глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила, что запасы систем ПВО Patriot у Германии для возможной передачи Киеву исчерпаны. Об отсутствии возможности передать Украине ЗРК Patriot заявил в четверг журналистам и президент Польши Анджей Дуда, по словам которого республика только начинает создавать собственную систему противоракетной обороны. Логику таких действий на этой неделе пояснил президент Финляндии Александер Стубб. Он заявил, что решения о допустимости сокращения минимальных стратегических запасов тех или иных вооружений для их передачи Киеву остаются за военным командованием отдельных стран ЕС и должны оставаться конфиденциальны.

Во вторник глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина "отчаянно просит" у сообщества срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. До этого Зеленский сказал, что Украина оказалась в очереди за Patriot и ракетами к ним, а с Западом сложно договориться о новых поставках. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в число приоритетных направлений работы его ведомства в 2024 году войдет обеспечение поставок Киеву систем Patriot или SAMP-T. При этом он отметил, что традиционные методы "вежливой и тихой" дипломатии не позволили этого добиться, поэтому необходимо использовать другие методы.