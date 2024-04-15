Минобороны РФ сообщило об испытательном пуске МБР с полигона в Астраханской области

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные осуществили в пятницу испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр (Астраханская область).

"Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет", - сообщило Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что это был пуск МБР мобильного ракетного комплекса. Его осуществил боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

"Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме", - сказано в сообщении.

В январе Минобороны РФ сообщило, что в 2024 году РВСН осуществят семь учебных и испытательных пусков МБР.

16 декабря 2023 года командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что Россия не менее чем за сутки информирует США о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок).

"Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения", - сказал тогда командующий в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил.

По официальной информации, объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона "Капустин Яр" расположены в четырех областях Российской Федерации (Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской) и пяти областях Казахстана (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жалбылской) на земельных участках общей площадью около 9,5 млн гектаров.

В Минобороны РФ заявляли, что испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс "Капустина Яра" позволяют испытывать боевое оснащение, в том числе "перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН".