Ввод в эксплуатацию космического ракетного комплекса "Байтерек" запланирован на 2028 год

Предварительно, первый испытательный пуск запланирован на декабрь 2025 года, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана

АСТАНА, 12 апреля. /ТАСС/. Начало эксплуатации космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на Байконуре планируется на 2028 год. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"Согласно плану-графику работ по созданию КРК "Байтерек" с ракетой-носителем "Союз-5", в период с 2025 по 2027 годы планируется провести три испытательных пуска. Предварительно, первый испытательный пуск запланирован на декабрь 2025 года, второй - на октябрь 2026 года, третий - на октябрь 2027 года. Ввод КРК "Байтерек" в эксплуатацию запланирован на 2028 год", - говорится в сообщении.