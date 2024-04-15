SpaceNews: в США испугались доминирования BeiDou над GPS

Между США и Китаем нарастает конкуренция в области спутниковых навигационных систем. О том, как Вашингтон испугался доминирования китайской системы BeiDou над американской GPS, пишет на страницах издания SpaceNews генеральный директор и соучредитель компании Zephr Шон Горман.

По его мнению, в области спутниковой навигации вызов США бросают многие страны, в частности государства Евросоюза, Россия и Индия, однако именно Китай является самым серьезным конкурентом, что подтверждается выводами американских правительственных регуляторов. Одной из проблем растущего отставая Вашингтона от конкурентов автор называет то, что спутники третьего поколения — GPS 3 — не являются чем-то радикально инновационным, предлагая лишь скромные улучшения по сравнению с GPS 2.

В частности, в настоящее время насчитывается 56 спутников BeiDou, что в два раза меньше, чем космических аппаратов GPS. Кроме того, китайская система имеет на порядок больше наземных станций, чем американская. Автор отмечает, что это приводит к большой популярности BeiDou в развивающихся странах, которая предоставляет своим пользователям более высокую точность геопозиционирования, чем GPS.

В марте издание Hackaday сообщило, что энтузиасты улучшили терминал Starlink для работы с глушилками.

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