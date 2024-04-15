Пара переданных Британией Украине тральщиков будет базироваться на военно-морской базе в Портсмуте

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Два бывших британских тральщика проекта Sandown, переданных украинскому флоту в 2021 году и получивших названия "Чернигов" и "Черкассы", будут базироваться в Великобритании, поскольку Киев не может перегнать их в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.

Украинские корабли противоминной обороны перегнали от берегов Шотландии, где они болтались с прошлого года, на базу британских ВМС в Портсмуте. Переход занял два дня. Теперь оба тральщика будут базироваться у берегов графства Гэмпшир на юге Англии. Сроки не называются, поскольку провести тральщики в Черное море вряд ли получится до конца боевых действий, Турция строго соблюдает конвенцию Монтре. Как заявили в командовании ВМС, оба корабля будут участвовать в военных учениях с британским и американским флотами, что якобы научит экипажи взаимодействию с кораблями НАТО.

Корабли будут базироваться в Портсмуте в обозримом будущем, поскольку они готовятся к учениям с Королевским флотом вместе с ВМС США в водах Великобритании, что поможет Украине понять, как действовать с военно-морскими силами НАТО

- говорится в сообщении.

Напомним, что в 2021 году Киев и Лондон договорились о передаче в состав ВМС Украины двух минных тральщиков класса Sandown, которые превратились в украинские корабли противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы".

Длина тральщиков – 52,6 метров, ширина – 10,5 метров, водоизмещение 450 тонн, скорость до 13 узлов на дизельной силовой установке и до 6,5 узла на электрической установке. Корабли вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибра 12,7 мм. Экипаж каждого корабля – 34 человека. Также на кораблях установлена автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.